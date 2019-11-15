影／李佳芬代夫出訪 何時訪美：規劃中
2019-11-15 18:16
攝影中心 記者鄭超文
／桃園機場即時報導
國民黨總統參選人韓國瑜在國內拼選舉，妻子李佳芬今天代夫出訪，將有五天六夜的行程前往日本、柬埔寨及泰國訪問，爭取海外僑胞及台商支持，並拜訪台商的特色公司及媽祖廟等，對於皆下來是否出訪美國，陪同出訪的競選總部發言人葉元之表示，在規劃當中，確定後一定會馬上跟大家報告。
李佳芬搭乘計程車抵達桃園機場，機場的民眾看到李佳芬還高喊「加油」，有的豎起大拇指，也有許多民眾排隊等著跟她合照，還有民眾注意到李佳芬瘦了，叮囑她別累壞了，李佳芬也停下腳步跟支持民眾話家常。
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對於出訪的心情，李佳芬低調地表示，大家都很關心，謝謝大家。對這次六天滿滿的行程，李佳芬說，這次不是去度假，要趕快把事情辦完，韓國瑜競選總部也表示，時間有限，要利用最短的時間，拜會最多的人，所以時間安排上會比較緊湊。李佳芬預計16日將訪問東京華僑總會，並出席午宴及造勢晚宴17、18日轉往柬埔寨舉行幹部座談會，並參訪台商工廠、投資公司及一貫道；19日前往曼谷參觀台灣會館、代天宮並參加造勢晚會，預計20日返國。
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