陳致中透露賴清德私下談「副手」 平反扁案態度不變
2019-11-15 16:36
聯合報 記者楊濡嘉
／高雄即時報導
儘管民進黨內已充滿「蔡賴配」的氛圍，但到目前為止蔡英文總統並沒有宣布，行政院前院長賴清德也避談。不過，前總統陳水扁的兒子、高雄市議員陳致中今天在臉書透露，本月9日賴清德到高雄為民進黨立委參選人許智傑站台，並告訴他「主張扁案是政治案件、應予平反的態度也不會因擔任副手而有任何改變。」
賴清德9日晚間為許智傑競選總部成立大會站台，以大進場方式壓軸上台為許打氣，上台不久向民眾及到場的民進黨議員致意時，看到陳致中，特別表示感謝陳水扁在總統任內擘劃衛武營藝文中心的貢獻。
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陳致中今天在臉書貼文表示，「蔡賴配」可能明天上午公布，基層支持者感到非常振奮，在壯大台灣的道路上果然賴不會缺席。
陳致中貼文指出，上周六（9日）晚上，賴清德在高雄鳳山為許智傑站台，賴公開感謝阿扁總統任內擘劃衛武營藝文中心的貢獻，「賴院長並告訴致中，他主張扁案是政治案件、應予平反的態度也不會因擔任副手而有任何改變。謝謝賴清德院長！」
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