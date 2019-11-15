靠韓粉衝票？謝龍介不分區立委排序成吳敦義保護棒次
2019-11-15 16:28
聯合報 記者周志豪
／台北即時報導
國民黨今天下午召開臨時中常會，再調整周三通過的下屆不分區立委名單。黨主席吳敦義如昨天外傳的改列14名，但原本排名11名的台南市議員謝龍介，更掉至15名。
由於國民黨內評估，這次不分區立委選舉黨安全名單邊緣就是第15名，在近日提名紛擾後，更可能縮水為第14名保衛戰，黨高層主導將謝龍介排在第15名，放在吳敦義後，黨務人士解讀，就是要讓謝成吳保護棒次，挾韓粉為國民黨不分區衝票。
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此外，原名單中反年改團體「八百壯士」副指揮官吳斯懷、前立委邱毅與亞洲警察學會秘書長葉毓蘭，被點名是親共3人組而引發爭議，中午在邱毅宣布退出後，卻捕入曾涉共諜案的陸委會前副主委張顯耀，黨務人士揶揄，這樣的名單國民黨還要選嗎？
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