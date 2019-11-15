不分區調整感受到黨內壓力？吳敦義瞪大眼睛說「不會」

2019-11-15 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ／台北即時報導



國民黨下午召開臨時中常會，國民黨主席吳敦義在會後受訪被問到自己的排名從第十往後排到第十四，是否是因為感受到黨內壓力，吳敦義強調「不會」，有調整是因為有些問題必須修改一下；吳敦義也說，他做兩年黨主席，在國民黨最窮、最艱苦的時候打贏了九合一大選，這些基礎在韓國瑜政府成立後，可以發展公義和諧社會以及和平穩定的兩岸關係，才是最重要的。

對於自己的排名，吳敦義表示，日前有人提過他可以排到第十四，剛好在國民黨不分區有可能達到的邊際；他也說，確實今天問題要修正，大家都有在電視上看到一、兩個trouble，所以討論一下時間稍為延誤。

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吳敦義強調，他打贏九合一大選，讓國民黨重新振作起來，很窮但志不窮，大家應該讓韓國瑜能夠在明年高票當選總統，立法院也必須過半達到六十席目標，才能公平公正監督政府，並對政府正確的法律與預算政策全力支持。

吳敦義說，韓國瑜政府成立後，盼能成立廉能有為的政府，要能繁榮均富經濟，創造公義和諧社會、和平穩定發展兩岸關，這四點都是最重要的。