郝龍斌發難要吳敦義退不分區 郝發言全文看這裡！

2019-11-15 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北即時報導



國民黨副主席郝龍斌今天下午在臨時中常會發難，要黨主席吳敦義退出不分區。

郝龍斌發言表示，這份不分區名單公布後，引起非常強烈的民意反彈，有人形容是民意海嘯，因此不只影響國民黨的政黨形象，也讓吳敦義的聲望受損 。

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郝龍斌表示，吳敦義列不分區，爭取立法院長，他在很多公開場合都講，以吳敦義的歷練及在黨主席的經驗，尤其去年九合一選舉帶領國民黨勝選，絕對是合格的，而且看不出來黨內有誰比吳更適合。

郝龍斌表示，可是，因為這份不分區名單出來後，吳敦義自列不分區第八引起爭議，周三中常會又改列第十，這次再改第十四，他看媒體報導，內部討論時也有考慮列十四或乾脆退出不分區。

郝龍斌接著表示， 他今天在這裡要很嚴肅、也很誠懇的向吳敦義建議，今天身為黨的主席，最重要責任是怎麼帶領黨贏得2020總統大選，國會過半，以他從政經驗，郝說，如果吳敦義列第十四，爭議仍會不斷，黨還是會受傷，吳的聲望還是會受損。

郝龍斌說，因此他今天要做一個烏鴉，誠懇建議吳敦義退出不分區的名單。

郝龍斌說，相信只有吳退出不分區，才能挽救民黨目前的處境，也是解決爭議的根本之道。也唯有如此，才能帶領全黨團結奮鬥，爭取勝選，這才是黨主席最重要的角色和職責，希望吳能做出明智的決定。