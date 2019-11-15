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國民黨最新不分區出爐 曾銘宗第一、張顯耀入榜

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國民黨最新不分區出爐 曾銘宗第一、張顯耀入榜

2019-11-15 15:20聯合報 記者王寓中／台北即時報導

國民黨立院黨團總召曾銘宗。聯合報系資料照
國民黨立院黨團總召曾銘宗。聯合報系資料照
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國民黨下午召開臨時中常會，不分區最新名單出爐，排名第一是黨團總召曾銘宗，黨主席吳敦義列第十四。

最新名單排序第一到第十名是：曾銘宗、葉毓蘭、李貴敏、吳斯懷、鄭麗文、林文瑞、廖婉汝、翁重鈞、吳怡玎、陳以信。

第十一名到第十七名是：張育美、李德維、溫玉霞、吳敦義、謝龍介、車宜靜、張顯耀

2020選舉國民黨2020不分區立委曾銘宗張顯耀

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