提名惹議 深藍團體國民黨外批吳敦義「自私誤國」

2019-11-15 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱台北即時報導



國民黨不分區立委名單引發各方抗議，今天下午國民黨召開臨時中常會，多個團體在國民黨中央外抗議不分區名單。其中退伍軍人及藍天行動聯盟團體痛罵吳敦義「自私誤國」，讓國民黨掉票賠得起嗎？又大喊「韓國瑜凍蒜」。台灣國行動聯盟則戴上吳敦義和吳斯懷的面具，抗議此名單是跟中國站在一起，場面一度混亂

今天會議調整不分區名單，除了國民黨主席吳敦義把自己從第十名下調到安全名單邊緣十四名外，也將原本安全名單裡的前立委邱毅及軍系吳斯懷除名。除了前立委邱毅稍早宣布退出不分區提名，一度傳出被剔除名單的吳斯懷引發軍系大反彈，吳斯懷最後不換了。

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