首部中高齡就業專法三讀 年齡歧視最高罰150萬

2019-11-15 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



首部針對年滿45歲中高齡、及65歲以上高齡者的就業專法《中高齡者及高齡者就業促進法》今天立法院院會三讀，除開放雇主以定期契約雇用65歲以上勞工；若涉及職場年齡歧視，最高可處150萬元。

《中高齡者及高齡者就業促進法》一共有9章、45條條文，主要針對年滿45歲中高齡及65歲以上高齡者推出的就業專法，專法七大重點，包括禁止就業年齡歧視、協助在職者穩定就業、協助失業者就業、推動銀髮人才服務、支持退休後再就業、開發就業機會等，包含彈性放寬雇主以定期契約聘用高齡勞工、禁止對銀髮人才或高齡者差別對待，以及發給失業中高齡者津貼、補助企業對在職中高齡者或高齡者職務再設計、獎助留用依法退休高齡者的企業。

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其中禁止年齡歧視，雇主對求職及受僱之中高齡者及高齡者，不得以年齡為由。予以差別待遇，包含招募、分發、考績、升遷、薪資給付、退休、資遣、離職及解僱等，給予直接或間接地不利對待，違者可處30萬元至150萬元罰鍰；至於雇主也不得因受僱中高齡或高齡者提出申訴、或協助他人申訴，予以解僱、調解或處分，違者可處2萬至30萬罰緩，且應公布負責人姓名，並限期改善，屆期未改善應按次處罰。

另外第7條也規定，中央主管機關應會商中央事業目的事業主管機關或地方主管機關，至少每三年訂定中高齡者及高齡者就業計畫；第32條明文，中央主管機關為提供退休中高齡及高齡者相關資料供查詢，以強化退休人力再運用，應建置退休人才資料庫，並定期更新。

民進黨立委吳玉琴表示，有鑒於我國人口結構高齡化，國民也有延長職業生涯的趨勢，由於現行法律保障不足，希望透過中高、高齡就業專法，保障經濟安全，提升社會參與。