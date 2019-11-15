親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
各黨布局拚立委
總統大選觀測站
宋楚瑜五度參選
政治
軍事
綜合
德國轉型正義

國民黨不分區再改 吳敦義14 吳斯懷落馬 曾銘宗第一

吳昇峰好投不敵美國隊一分飲恨 中華隊拚四強未絕望

不分區名單惹火基層！屏東百名國民黨員衝進縣黨部

2019-11-15 12:30聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

國民黨不分區名單不滿聲浪火燒台灣尾！屏東市民代表傅建雄今天上午率領多名屏東黨代表、鄉鎮代表、村里長及上百名黨員，齊聚屏東縣黨部前高喊抗議，並衝進黨部撂下狠話，表示對現在名單「不認同、不接受」，若下午中央黨部臨時中常會，主席吳敦義仍一意孤行，將會北上聲援台北市議員羅智強，展現基層聲音。

傅建雄表示，現行版本的不分區名單，又老又不專業，會是「壓垮國民黨的最後一根稻草」。屏東國民黨支持者這兩天罵聲不斷，尤其吳敦義竟將自己排在安全名單內，更是激起基層怒火。

傅建雄說，這回抗議主要表達三項訴求，首先，吳敦義應安排在安全名單邊緣，以率領全黨衝向國會過半目標；二來，屏東縣黨部主委廖婉汝雖在安全名單內，但民進黨昨天所公布的不分區安全名單內，有立委周春米、莊瑞雄，國民黨向來在屏東處於弱勢，黨中央若要證明有心經營，應再提一席屏東人選；最後，前立法委員蘇清泉，在上屆縣長選戰，打下20年來藍綠差距最少的佳績，面對第一名縣長都能展現如此實力，應讓蘇清泉能列入安全名單為屏東服務，也為下一屆縣長選戰蓄積實力，讓綠地變藍天。

國民黨屏東縣黨部前書記長林育先則說，蘇清泉具有醫療專業背景，對於屏東醫療建設能提供實質幫助，尤其能解決目前偏鄉、離島等救難資源建設不足的問題。且蘇清泉仍早早表態，將繼續選下去，目前仍續深耕基層，具有一定影響力。

第20屆全代會黨代表林輝星表示，若黨中央不列蘇清泉，就會建議蘇清泉跳下去選屏東第2選區，相信絕對選得上。

由於廖婉汝不在黨部，由國民黨屏東縣黨部書記長沈世裕代表接受陳情，沈說，縣黨部無法介入不分區名單選定，但三項訴求，會立刻通報中央，反映基層心聲。

屏東國民黨員頭綁抗議布條，衝進黨部抗議現行不分區名單。記者江國豪／攝影
屏東國民黨員頭綁抗議布條，衝進黨部抗議現行不分區名單。記者江國豪／攝影
分享
屏東市民代表傅建雄，今天上午率領多名屏東黨代表、鄉鎮代表、村里長及上百名黨員，齊...
屏東市民代表傅建雄，今天上午率領多名屏東黨代表、鄉鎮代表、村里長及上百名黨員，齊聚屏東縣黨部前搞喊抗議。記者江國豪／攝影
分享
屏東市民代表傅建雄（右二），今天上午率領多名屏東黨代表、鄉鎮代表、村里長及上百名...
屏東市民代表傅建雄（右二），今天上午率領多名屏東黨代表、鄉鎮代表、村里長及上百名黨員，齊聚屏東縣黨部前搞喊抗議。記者江國豪／攝影
分享
國民黨屏東縣黨部書記長沈世裕（右三）代表接受黨員陳情。記者江國豪／攝影
國民黨屏東縣黨部書記長沈世裕（右三）代表接受黨員陳情。記者江國豪／攝影
分享

屏東縣蘇清泉國民黨

相關新聞

郭台銘布局拚下屆總統大選？郭辦：2024什麼都有可能

2019-11-15 11:04

首部中高齡就業專法三讀 年齡歧視最高罰150萬

2019-11-15 12:42

炒韓國瑜買屋 孫大千：綠營把蔡英文推向權貴地主寶座

2019-11-15 12:28

影／陸配支持者要求進入國民黨不分區安全名單

2019-11-15 11:55

法學講座談陳同佳案 馬英九再批蔡政府選舉算計在前

2019-11-15 11:37

民進黨一路坐大？沈富雄：吳敦義裸退才能改造國民黨

2019-11-15 10:56

台商回流投資大爆發 介文汲：蔡英文吹牛毫不臉紅

2019-11-15 08:15

美報告：香港情勢告訴台灣 「一國兩制」為空泛承諾

2019-11-15 06:06

「歡樂無法黨」創黨 黨員115人

2019-11-15 00:19

防九合一之亂重演 明年投開票所增1340個

2019-11-15 00:04

蔣萬安向香港學生致敬 黃智賢：原來他支持恐怖分子？

2019-11-14 21:57

名列第10 莊瑞雄：接受進入不分區

2019-11-14 20:45

把關跨國婚媒經營品質 內政部增列防堵條款

2019-11-14 17:32

藍不分區名單成退休名單？ 侯友宜：應給年輕人機會

2019-11-14 16:01

藍黨團轟民進黨 假「撐港」真「蹭港」

2019-11-14 15:41

民團籲選舉勿煽動 讓性平回歸專業

2019-11-14 14:03

立專法拚中醫藥發展！種中藥有獎勵、推中醫幫戒毒

2019-11-14 13:29

反性平謠言多 民團籲政治人物發言應查證

2019-11-14 12:53

高美蘭未列席 綠議員擺閨密人形板諷：主秘比副市長大

2019-11-14 12:36

「學姐」黃瀞瑩新男友 首度發聲明：衝著我一個人就好

2019-11-14 12:12

替國家省30元廢票活動 柯文哲：馬路評論家給的意見

2019-11-14 11:45

政院拍板！公費醫師續留偏鄉 明年補助最高10萬元

2019-11-14 11:18

綠議員促關懷在港高雄子弟 高市府：會向教育部查資料

2019-11-14 10:55

郭位被指神隱 蔣乃辛：中研院不要玩政治

2019-11-14 10:31

立委轟港城大校長郭位神隱 指中研院士應有除名標準

2019-11-14 10:19

跑出眼袋不悔 楊瓊瓔：完成市長交付階段任務就請辭

2019-11-14 10:11

影／侯友宜：警察不是政治鬥爭工具

2019-11-13 13:06

【即時短評】「主席報恩，席次下修」的國民黨不分區

2019-11-13 12:07

沈富雄：台灣的敵人不在對岸 而是欠缺像樣領導人

2019-11-12 13:02

2015年介入韓國瑜豪宅案？北市府：是消費爭議協調

2019-11-11 14:32

豪宅案不再隨綠營起舞 韓競辦：如有不法歡迎舉發

2019-11-11 12:48

談列不分區 吳敦義：人民栽培我 我應好好報答

2019-11-11 10:35

影/郭辦否認郭宋配 朱立倫：歡迎郭董為國民黨助選

2019-11-10 13:52

郭柯合體站台共同子弟兵李縉穎 支持者頻歪樓郭選總統

2019-11-09 13:05

韓國瑜民調上升？蘇貞昌：韓言行讓人民越看越頭大

2019-11-09 12:04

韓國瑜副手人選將出爐 朱立倫：大家放心，一定加分

2019-11-09 10:13

親民黨、民眾黨雙推薦「郭宋配」？民眾黨：樂觀其成

2019-11-09 10:04

影／韓國瑜「長照 醫師 護理 藥師 醫檢 公衛後援會」

2019-11-08 18:08

影／扯入韓國瑜豪宅案 曾銘宗:顧立雄已澄清 相信他吧

2019-11-08 17:04
看更多

熱門文章

韓國瑜至少六地置產 孫大千：「老大哥」提供媒體爆料

2019-11-15 10:10

影／韓國瑜談重啟核四 侯友宜：核廢料放哪？別把我當蘇揆

2019-11-14 16:18

邱毅橫空出世！李正皓：別小看吳敦義的政治智慧

2019-11-14 14:32

公開韓國瑜台、加六處房產交易資訊 韓辦：蔡英文應同樣標準檢視

2019-11-15 10:35

臨時中常會開會前夕 邱毅聲明退出不分區

2019-11-15 12:40

民進黨不分區立委最新的安全名單出爐 吳玉琴改列第一

2019-11-14 19:47

傳吳敦義讓步 邱毅、吳斯懷遭剔除不分區

2019-11-14 16:36

國民黨明召開臨時中常會 吳敦義證實：會往後調整自己名次

2019-11-14 14:18

吳敦義自退排14名？羅智強：國民黨可打贏這場選戰

2019-11-15 10:11

一本30萬！公部門月曆竟秒殺 背後故事很多

2019-11-15 08:00

洪簡廷卉陷3大爭議竟列首位 黨政人士：檢驗標準應一致

2019-11-14 16:56

台商回流投資大爆發 介文汲：蔡英文吹牛毫不臉紅

2019-11-15 08:15

美報告：香港情勢告訴台灣 「一國兩制」為空泛承諾

2019-11-15 06:06

國民黨駁：吳敦義退十四、換吳斯懷、邱毅是子虛烏有

2019-11-14 17:43

民進黨中執會通過不分區立委完整名單

2019-11-14 20:43

民進黨不分區名單出爐 段宜康：最委屈的是蘇貞昌

2019-11-14 21:30

國民黨徵召出任不分區立委？昔國軍最強發言人回應了

2019-11-14 17:10

國民黨不分區再改 吳敦義是否退出拔河、邱毅進退拉据

2019-11-14 19:48

民眾黨取消公布不分區立委記者會 疑與賴香伶有關

2019-11-14 22:26

蔣萬安挺港遭網友勸退黨 徐巧芯：恐劣幣驅逐良幣

2019-11-14 17:03

【即時短評】選民會讓「安全名單」不安全？

2019-11-15 01:15

韓國瑜競選主視覺被質疑抄襲 韓辦：UP並不是專有名詞

2019-11-14 19:52

韓國瑜房產公開 黃光芹提八點：再問海外有沒保單？

2019-11-15 11:54

蔡正元：誰是梁夫人？ 反對政治家族同時佔有政治職位

2019-11-14 22:17

完整名單／吵翻天！看國民黨、民進黨、時代力量不分區提名人

2019-11-15 09:03

【即時短評】一場不分區之爭 看見民進黨派系嗜血惡鬥

2019-11-15 02:39

國民黨軍系不分區立委提名異動？有資格遞補其實只有他

2019-11-14 20:44

看香港問題 韓國瑜開解方：反港獨、雙普選

2019-11-14 18:53

韓國瑜：中共沒放棄武統 兩岸沒有簽署和平協議的條件

2019-11-14 20:28

不分區未入榜 蘇嘉全：總有離開戰場時候

2019-11-15 09:21

國軍神救援！CH-47直升機出擊 撲滅新竹森林大火

2019-11-14 21:48

影／邱毅列藍不分區第8名 柯P驚訝結巴：邱邱~邱毅

2019-11-14 17:06

不用投民眾黨了？張善政：相信國民黨會調整出好名單

2019-11-15 09:45

不分區「拆炸彈」？挺吳兩派角力 今天攤牌

2019-11-15 00:28

影／藍不分區名單成退休名單？ 侯友宜：應給年輕人機會

2019-11-14 16:01

無法被徵召 蘇震清將「報備參選」屏南立委

2019-11-14 21:29

民進黨不分區之亂 張花冠、何博文「亂入」不分區？

2019-11-14 15:02

綠營屏東大亂鬥不缺席 黃國昌：建請時力推人參選

2019-11-15 01:17

不分區名單惹火基層！屏東百名國民黨員衝進縣黨部

2019-11-15 12:30

【即時短評】張善政自走砲？其實韓國瑜和他互為表裡

2019-11-15 10:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top