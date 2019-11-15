不分區名單惹火基層！屏東百名國民黨員衝進縣黨部

2019-11-15 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣即時報導



國民黨不分區名單不滿聲浪火燒台灣尾！屏東市民代表傅建雄今天上午率領多名屏東黨代表、鄉鎮代表、村里長及上百名黨員，齊聚屏東縣黨部前高喊抗議，並衝進黨部撂下狠話，表示對現在名單「不認同、不接受」，若下午中央黨部臨時中常會，主席吳敦義仍一意孤行，將會北上聲援台北市議員羅智強，展現基層聲音。

傅建雄表示，現行版本的不分區名單，又老又不專業，會是「壓垮國民黨的最後一根稻草」。屏東國民黨支持者這兩天罵聲不斷，尤其吳敦義竟將自己排在安全名單內，更是激起基層怒火。

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傅建雄說，這回抗議主要表達三項訴求，首先，吳敦義應安排在安全名單邊緣，以率領全黨衝向國會過半目標；二來，屏東縣黨部主委廖婉汝雖在安全名單內，但民進黨昨天所公布的不分區安全名單內，有立委周春米、莊瑞雄，國民黨向來在屏東處於弱勢，黨中央若要證明有心經營，應再提一席屏東人選；最後，前立法委員蘇清泉，在上屆縣長選戰，打下20年來藍綠差距最少的佳績，面對第一名縣長都能展現如此實力，應讓蘇清泉能列入安全名單為屏東服務，也為下一屆縣長選戰蓄積實力，讓綠地變藍天。

國民黨屏東縣黨部前書記長林育先則說，蘇清泉具有醫療專業背景，對於屏東醫療建設能提供實質幫助，尤其能解決目前偏鄉、離島等救難資源建設不足的問題。且蘇清泉仍早早表態，將繼續選下去，目前仍續深耕基層，具有一定影響力。

第20屆全代會黨代表林輝星表示，若黨中央不列蘇清泉，就會建議蘇清泉跳下去選屏東第2選區，相信絕對選得上。