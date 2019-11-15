炒韓國瑜買屋 孫大千：綠營把蔡英文推向權貴地主寶座

2019-11-15 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



韓國瑜競選總部上午公開韓國瑜夫婦房產的歷來房產交易買賣資訊及資料，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千表示，韓國瑜夫婦買房子、賣房子、換房子就和一般人一樣，有賺有賠，他懷疑有「老大哥」國家機器介入。孫大千事後在臉書指出，民進黨大肆炒作韓國瑜僅有的幾次房屋買賣時，只不過是把身家豐厚的蔡英文一步一步推向「權貴地主的寶座」。

孫大千指出，民進黨之所以要猛攻韓國瑜的房產問題，其實，最主要的目的，是希望塑造韓國瑜的「富人形象」，進一步瓦解韓國瑜「庶民總統」的招牌。不過，這樣的作法，只能再一次的證明，民進黨的政客的可悲和可憐。

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首先，所謂的「庶民」，指的是「普羅大眾」，而不是單指「貧民」。因此，庶民夥伴中，包含了各行各界，也包含了藍領白領。其次，「庶民精神」的關鍵，在於政治人物的思維和行為，並非政治人物的「經濟能力」。庶民夥伴真正在意的，是政治人物是否能夠做到「疾民所疾，苦民所苦」？是否能夠做到「和人民一起呼吸，一起感受」？

因此，當民進黨見獵心喜的大肆炒作韓國瑜僅有的幾次房屋買賣時，只不過是把身家豐厚的蔡英文一步一步推向「權貴地主的寶座」。更妙的是，當韓國瑜一次公開所有的房屋買賣記錄時，蔡英文要不要比照辦理呢？敢不敢用民進黨檢視韓國瑜的標準，把自己的資產交易記錄做一個清楚交代呢？