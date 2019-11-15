法學講座談陳同佳案 馬英九再批蔡政府選舉算計在前

2019-11-15 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



前總統馬英九今天在東吳大學嚴家淦法學講座主講「陳同佳殺人案與台港、兩岸司法互助」，他講課時批評蔡英文政府高喊主權卻放棄司法管轄權，把選舉算計放在人權保障之前，決策錯誤。他呼籲殺人犯來台投案，還死者和家屬一個公道。

去年殺害港女潘曉穎的兇嫌陳同佳，日前說要來台自首。馬英九表示，陳同佳案是一香港人殺害香港人，但發生於台灣的案件，台灣當然有司法管轄權，無論證據調查、證人傳喚，都應在台灣。蔡英文政府一直高喊主權，卻在此案中表明要放棄司法管轄權，此舉是把選舉算計放在人權保障之前。

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馬英九說，他對此案不斷聲明自己的主張，曾做16字大字報「放棄主權、干預司法、罔顧人權、天理難容」批評執政者決策。政府方向因此轉彎，陸委會召開記者會，宣布已去函港府，要押回陳同佳，並表示「香港不辦，我們來辦」。

馬英九說，整個事件中，蔡英文總統、陸委會主委邱垂正、法務部長賴清祥、內政部長徐國勇公開發表的聲明都有誤，但他們很多人都念法律，特別是蔡英文在台灣、美國、英國都念法律。

馬英九引述賴清祥當時講的話，說賴清祥的聲明「幾乎沒有一句是對的」，例如「台港雙方均有此案的司法管轄權」明顯有誤，香港哪有司法管轄權。他說自己當過法務部長，如果是他，一定不會這樣說。他指徐國勇表示「香港無死刑，卻來有死刑的台灣投案，是違反人性」，錯得更多。

馬英九也在課堂上對學生進行調查，題目為「陳同佳殺人案該由誰審判」。15名學生贊成由香港審判、131名學生贊成由台灣審判。他還調查學生的背景，發現台下以台灣學生為主，也有不少大陸生和零星的港澳生。