民進黨一路坐大？沈富雄：吳敦義裸退才能改造國民黨

2019-11-15 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



國民黨不分區立委名單惹來風波，國民黨總統參選人韓國瑜副手張善政指國民黨不分區立委名單不得人心，相信今天下午會推出讓人滿意的名單。前立委沈富雄認為，如今只有吳敦義完全裸退才能改造國民黨。

沈富雄在臉書指出，最近只要談到吳敦義主席，大都在1、7、9、15的不分區排序上繞圈子，全國只有他獨排眾議，認為吳應完全裸退。且讓我們重溫日前在FB貼文的一段話：

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「因此，我一點也不擔心你會當上院長，因為你一點機會也沒有，但我跟趙少康持不同的看法，我十分不樂見你當上陽春立委，你會以黨團為據點，與黨中央抬槓，使國民黨陷入萬刧不復的絶境。」。

沈富雄說，他為何如此肆無忌憚、出言不遜？證諸國民黨不分區名單出爐後所引起的風暴，證明他有先見之明，請問：

(1)誰在挺吳主席？

(2)吳主席在安全名單內擺了哪些人？

(3)這些人是不是保守、深藍、過度偏統？