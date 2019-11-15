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民進黨一路坐大？沈富雄：吳敦義裸退才能改造國民黨

2019-11-15 10:56聯合報 記者林文義／台北即時報導

國民黨不分區立委名單惹來風波，國民黨總統參選人韓國瑜副手張善政指國民黨不分區立委名單不得人心，相信今天下午會推出讓人滿意的名單。前立委沈富雄認為，如今只有吳敦義完全裸退才能改造國民黨。

沈富雄在臉書指出，最近只要談到吳敦義主席，大都在1、7、9、15的不分區排序上繞圈子，全國只有他獨排眾議，認為吳應完全裸退。且讓我們重溫日前在FB貼文的一段話：

「因此，我一點也不擔心你會當上院長，因為你一點機會也沒有，但我跟趙少康持不同的看法，我十分不樂見你當上陽春立委，你會以黨團為據點，與黨中央抬槓，使國民黨陷入萬刧不復的絶境。」。

沈富雄說，他為何如此肆無忌憚、出言不遜？證諸國民黨不分區名單出爐後所引起的風暴，證明他有先見之明，請問：

(1)誰在挺吳主席？

(2)吳主席在安全名單內擺了哪些人？

(3)這些人是不是保守、深藍、過度偏統？

答案是吳主席正帶著國民黨自絶於國人，坐視民進黨一路坐大，忍看台灣一路沉淪。所幸，國民黨人尚未完全變成窩囊廢，台中市的立委候選人黃馨慧已經跟進要吳主席退出不分區，他要大聲疾呼，所有國民黨人盍興乎來，通通跟進，要救國民黨須下猛藥，要下猛藥，就從下架吳主席開始。

國民黨不分區立委名單的爭議持續延燒，黨主席吳敦義下午將提出新的名單。本報資料照片
國民黨不分區立委名單的爭議持續延燒，黨主席吳敦義下午將提出新的名單。本報資料照片
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國民黨沈富雄2020選舉2020立委選舉2020不分區立委吳敦義

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