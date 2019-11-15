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【即時短評】張善政自走跑？其實韓國瑜和他互為表裡

2019-11-15 10:39聯合報 記者林文義／台北即時報導

2020總統大選下週受理登記，近日國民黨總統參選人韓國瑜公布前行政院長張善政為副手、親民黨主席宋楚瑜宣布第五度投入大選以及各黨不分區立委名單陸續公布，都使大選選情受到結構性衝擊，其中尤以韓國瑜所受衝擊最大，不僅預期民調要和蔡英文黃金交叉落空，宋楚瑜是否大幅爭食票源，都有待進一步觀察。

韓國瑜找張善政搭配，也許不是韓的首選，但兩人的默契在國政顧問團運作中慢慢建立，只是速度還不夠快，雙方仍在彼此適應；韓國瑜選擇張善政，也給予相當的授權，以張連日來上電台受訪、下鄉造勢，都可以看出他「自走砲」的個性，優點是主動、火力強大，但有時可能會衝過頭，還得韓國瑜回過頭來幫他善後。

這就如同韓國瑜開政策支票後常要張善政事後補充說明一樣，韓張確有互補之處，協調作戰也不是問題，只是，選戰只剩五十多天，兩人磨合必須加快，在有限時間內運用有效的選舉策略，讓兩人都能發光發亮，是韓張配目前最急迫的課題。

親民黨主席宋楚瑜在選前兩個月宣布「御駕親征」，對韓國瑜衝擊不小，韓國瑜原先預測台北市長柯文哲必選2020大選，結果失算，宋楚瑜參選也應該不在韓的盤算之中，一般來說，宋雖批藍綠，但他拿藍營的票必然大於綠營的票，韓陣營只能操作棄保，把宋挖票的能耐極小化，才有辦法突圍而出。

宋楚瑜出手精準，一來看準韓國瑜民調未成功突破民調三成的天花板，二來眼見郭台銘退出大選後還有二成支持度「閒置」，宋楚瑜找來余湘、于美人助陣，讓人有眼睛為之一亮的效果，宋楚瑜要拿超過150萬票，也許並非難事，但是否落入「助蔡滅韓」的口實，就要看宋如何演繹這場終局之戰。

韓國瑜目前冷處理宋楚瑜參戰是正確的選擇，但鞏固基本韓粉只是讓韓國瑜得票不會太難看而已，若要下架蔡英文，韓國瑜必須拿出與宋楚瑜爭搶中間選票的本事；近日韓國瑜接連出招 ，一次公布歷來房產交易資訊，明確表態 「中共未放棄武統就沒有簽署和平協議條件」、「北京應明訂反港獨、雙普選」，對他的選情都有加分。

張善政雖不習於政黨運作，但不分區之亂對選舉的衝擊，他卻看很清楚，他很快回應國民黨不分區名單不當，吳敦義沒展現氣度，也許言辭略欠修飾，有失圓融，但確是多數人的看法，如果韓國瑜還要堅持庶民路線，應適度順應民氣，和張善政互為表裡，促使國民黨拿出漂亮名單，才不會讓這場選戰打得後繼無力。         

張善政（右）出任國民黨總統參選人韓國瑜副手，兩人強烈互補。報系資料照片。
張善政（右）出任國民黨總統參選人韓國瑜副手，兩人強烈互補。報系資料照片。
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韓國瑜宋楚瑜張善政

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