台商回流投資大爆發 介文汲：蔡英文吹牛毫不臉紅

2019-11-15 08:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



台經院今（11）日發布「2020台灣總體經濟預測」，預期2020年GDP成長率為2.45%，較2019年修正後2.40%再增加0.05個百分點。台經院院長張建一表示，台商回流投資若真的落實，這把促進經濟發展的槍，甚至還有機會變成火箭砲。前外交官介文汲不以為然地說，台商這波回流潮的唯一成因是中美貿易戰，蔡政府狗運好，是憑空撿到的。

介文汲在臉書貼文指出，蔡英文天天喊台商鮭魚返鄉，並三步五時大張旗鼓地宣布回台投資金額，好像台商返台投資都是她的功勞，吹牛毫不臉紅。

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台商這波回流潮的唯一成因是中美貿易戰，蔡政府狗運好，是憑空撿到的。但過去三年多，產業界苦苦呼籲的缺電、缺水、缺人、缺地、缺人才（五缺），蔡政府一項都沒解決，回流台商能真正生根落戶嗎？

缺乏自由貿易協定（FTA）保障是台灣產業生存最大的威脅，蔡英文上台三年半不但簽不出任何有實效的FTA，面對明年即將生效包含東協十國、大陸、日、韓、澳、紐共15國的RCEP，台灣產業競爭力將再遭重擊。迄只見蔡政府拿不出任何辦法，任憑台灣產業自生自滅。

美中貿易戰已變成長期戰，台灣外銷產品有40%銷往大陸，若大陸市場萎縮，台灣產品的替代市場在那？你曾見蔡政府為台灣產品開拓市場做過任何努力嗎？

蔡英文上台三年多在經濟上對產業發展極不用心，產業缺電，卻偏偏廢核四發展昂貴的離岸風電，產業需要FTA保障，卻偏偏與大陸交惡，增添洽簽FTA的阻礙，該做的不做，不該做的做了一堆。