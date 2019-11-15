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台商回流投資大爆發 介文汲：蔡英文吹牛毫不臉紅

2019-11-15 08:15聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

台經院今（11）日發布「2020台灣總體經濟預測」，預期2020年GDP成長率為2.45%，較2019年修正後2.40%再增加0.05個百分點。台經院院長張建一表示，台商回流投資若真的落實，這把促進經濟發展的槍，甚至還有機會變成火箭砲。前外交官介文汲不以為然地說，台商這波回流潮的唯一成因是中美貿易戰，蔡政府狗運好，是憑空撿到的。

介文汲在臉書貼文指出，蔡英文天天喊台商鮭魚返鄉，並三步五時大張旗鼓地宣布回台投資金額，好像台商返台投資都是她的功勞，吹牛毫不臉紅。

台商這波回流潮的唯一成因是中美貿易戰，蔡政府狗運好，是憑空撿到的。但過去三年多，產業界苦苦呼籲的缺電、缺水、缺人、缺地、缺人才（五缺），蔡政府一項都沒解決，回流台商能真正生根落戶嗎？

缺乏自由貿易協定（FTA）保障是台灣產業生存最大的威脅，蔡英文上台三年半不但簽不出任何有實效的FTA，面對明年即將生效包含東協十國、大陸、日、韓、澳、紐共15國的RCEP，台灣產業競爭力將再遭重擊。迄只見蔡政府拿不出任何辦法，任憑台灣產業自生自滅。

美中貿易戰已變成長期戰，台灣外銷產品有40%銷往大陸，若大陸市場萎縮，台灣產品的替代市場在那？你曾見蔡政府為台灣產品開拓市場做過任何努力嗎？

蔡英文上台三年多在經濟上對產業發展極不用心，產業缺電，卻偏偏廢核四發展昂貴的離岸風電，產業需要FTA保障，卻偏偏與大陸交惡，增添洽簽FTA的阻礙，該做的不做，不該做的做了一堆。

台灣經濟原極具競爭力，但蔡英文的重點是要經濟為政治服務的，在前人留下的基業本錢沒被揮霍殆盡前不會罷手的。希望這一波難得的台商回流潮不會是曇花一現，但遇到蔡英文這樣意識型態掛帥又無能的政府，你能樂觀嗎？

蔡英文總統在許多輔選場合提到，今年在台灣投資非常多，台商回流已投資7千億，台灣因...
蔡英文總統在許多輔選場合提到，今年在台灣投資非常多，台商回流已投資7千億，台灣因投資大爆發，在未來幾年經濟一定會持續成長。圖／本報系資料照
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