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「歡樂無法黨」創黨 黨員115人

2019-11-15 00:19聯合報 記者楊正海／台北報導

北市議員「呱吉」邱威傑與網紅志祺七七、視網膜組成「歡樂無法黨」，昨舉辦創黨大會。...
北市議員「呱吉」邱威傑與網紅志祺七七、視網膜組成「歡樂無法黨」，昨舉辦創黨大會。 記者楊正海／攝影
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北市議員「呱吉邱威傑網紅志祺七七、視網膜組成「歡樂無法黨」，昨舉辦創黨大會，創黨黨員共有115人，現場約有百人參加，藝人雞排妹也到場。昨選出黨主席，由邱威傑當選，邱說，創黨有如透過大型公民教育，讓民眾了解政黨概念。

昨天創黨大會，行政院政務委員唐鳳請人送花籃祝賀。唐鳳辦公室指出，認同「歡樂無法黨」以歡樂促進對話，以歡樂加強團結的理念，因此送花籃表達支持之意。

邱威傑表示，創黨的目的，其實像做大型的公民教育課，讓民眾了解什麼是政黨的概念。很多人不了解不分區和區域立委的分別，政黨票蓋下去的意義是什麼，但投票是表示認同的價值。

他認為，區域立委的工作和里長差不多，修橋鋪路，原因區域立委是人民一票票在小選區制選出來的人，負責對象是地方人民，但不分區立委不一樣，沒選票壓力，但在立法院推動法案，若選出亂七八糟的人選，政黨就沒有核心價值。

此外，有人問，當網紅和組黨有什麼不同，邱威傑指出，很多人對政治等議題表達不滿，但只是在網路說說，這樣太可惜，並未實踐，他想證明，想做就付出行動。志祺七七說，會讓年輕人知道他們在意的價值何在。

至於創黨後是否會推明年立委人選，邱威傑表示，後續會公布讓外界知道。

邱威傑網紅唐鳳歡樂無法黨政黨票立法院呱吉

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