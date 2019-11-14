蔣萬安向香港學生致敬 黃智賢：原來他支持恐怖分子？

2019-11-14 21:57 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ／台北即時報導



政論節目主持人黃智賢今在臉書上抨擊國民黨立委蔣萬安，說他原來支持恐怖份子和港獨？

她說，蔣經國的孫子蔣萬安，國民黨現任立委，深夜在臉書發文。他說：香港的學生及年輕人，無懼港警強力鎮壓，為了捍衛自由與民主，向全世界發聲及吶喊，「對於這樣的勇敢，我必須要給予最高的敬意。」對於蔣萬安的聲明，她表示不齒。

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黃智賢說，請問逃犯條例哪裡不對？哪個字不對？請問北京跟港府，哪裡違反中英聯合聲明了？

請問基本法不是規定了，特首可以選舉或協商產生？請問是不是寫了要循序漸進，最終達到普選目標？

她表示，原來，暴力和恐怖攻擊，裹脅恐嚇，殺人放火，就是蔣萬安支持的。可恥！可悲！原來骨子裡，支持的，是仇中反中。她質問蔣說，「你在1月2日當天就大聲聲明反對一國兩制。請問你到底支不支持中國統一？」在中正紀念堂和慈湖被破壞，潑漆時，連嘖聲都不敢。連228的真相，都不敢違逆民進黨的版本。

她表示，現在，蔣萬安真是夠了。為了爭取台獨青年的票，連祖宗都可以賣掉。連國家都可以不要。原來，國民黨跟民進黨，除了搶位子，其實沒有什麼不一樣。蔣萬安落選，可能才會反省一下，自己為了要榮華富貴，是何等不在乎國家民族，和人民的命。支持的是港獨，是用恐怖手段，遂行己意。是嗎？