名列第10 莊瑞雄：接受進入不分區

2019-11-14 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ／即時報導



民進黨不分區立委名單稍早傳出最新版本，將第13順位席次從「屏東保留人選」提前到第10，人選也幾乎確定是屏東縣第2選區爭取連任的莊瑞雄，讓蘇震清與莊瑞雄「互換」幾乎成了定局。先前表態不願意接受互換安排的莊瑞雄，稍早發出聲明表示，願意配合黨中央的布局，接受黨內協調列入不分區立委。

莊瑞雄表示，屏東是自己的故鄉、是自己的根、是養育自己的所在，也是蔡英文總統的故鄉，對於屏東鄉親提攜的恩情，永遠不會忘記，尤其是一起打拼的夥伴、各後援會，「瑞雄轉戰，不代表放棄，而是我們的責任更重大」。

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莊瑞雄指出，自己將代表屏東這一席不分區立委，擔起全屏東的服務，無論屏南屏北，只要有需要，就為屏東服務；並強調，原有服務處及每周固定親自服務，今後照常運作。

莊瑞雄說，願意做出艱難的決定，是為守住總統的故鄉，守護台灣，「我們的轉戰不休息，繼續努力，共同打贏大選」。