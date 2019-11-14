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韓國瑜談重啟核四 侯友宜：核廢料放哪？別把我當蘇揆

民進黨搶搭舞台 蔡總統明早宣佈副選人手?

2019-11-14 19:26攝影中心 記者蘇健忠／台北即時報導

民進黨中央黨部樓下搶搭舞台，加上賴清德取消明天上午行程，外界盛傳蔡英文總統明早將宣布副手人選。

民進黨中央黨部樓下搶搭舞台，加上賴清德取消明天上午行程，外界盛傳蔡英文總統明早將...
民進黨中央黨部樓下搶搭舞台，加上賴清德取消明天上午行程，外界盛傳蔡英文總統明早將宣布副手人選。記者蘇健忠／攝影
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民進黨中央黨部樓下搶搭舞台，外界盛傳蔡英文總統明早將宣布副手人選。記者蘇健忠／攝...
民進黨中央黨部樓下搶搭舞台，外界盛傳蔡英文總統明早將宣布副手人選。記者蘇健忠／攝影
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