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綠營不分區沒有她 尤美女「畢業」感言：八年過很充實

2019-11-14 17:58聯合報 記者陳熙文／台北即時報導

明年選舉將近，民進黨將推出不分區立委名單，但民進黨立委尤美女因為已連任兩屆，無法再被列入名單，她今於臉書上發表感言，表示近八年來過的非常充實，希望能夠一棒接一棒創造歷史。

尤美女表示，許多朋友關心這次民進黨不分區名單上沒有尤美女。這是因為民進黨有不分區最多連任兩屆的規定，讓不同的群體代表、更年輕的世代可以有加入國會、參與政治的機會，才能確保國會有多元的人才來進行立法的討論與決策。她表示，這些都是一直以來對代議民主的期待，而她在過去擔任兩屆立法委員的七年多來，也一直在實踐著這樣的理想。

尤美女回顧過去這兩千八百多個日子，帶著婦運經驗以及法律人的訓練，努力推動各項法案和民間關心的性別平等、司法改革、監所改革、非行少年、轉型正義、環境、居住權、個資隱私、勞工、移民、難民、香港與中國人權、反服貿、反中國勢力滲透等各個議題，奔波參與各個大大小小的會議與活動，也積極參與國會外交，與相當多國家的代表交流，從他們身上學習到不同的經驗，也讓他們更認識台灣。

她說，這八年來她幾乎沒有休息，每天都非常充實。很感謝一路以來得到來自各方的支持與鼓勵，也很感謝許多民間團體夥伴彼此扶持、共同學習，更感謝有擔任立委的機會讓她可以為大家服務，共同為我們理想的社會而努力。

尤美女表示，時間很短，該做的事情很多，即使經歷兩屆任期，仍有許多未竟之業。但歷史就是這樣一棒接一棒創造出來，民進黨目前的不分區名單雖然尚未定案，但也有幾位長期投入社會議題的工作者列名其中，請大家支持他們接棒繼續為台灣貢獻所長，讓大家繼續把握各自的戰鬥位置一起努力！

她並強調，明年大選，要珍惜台灣得來不易的民主，投下不會後悔的一票。

（翻攝尤美女臉書）
（翻攝尤美女臉書）
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民進黨尤美女

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