綠營不分區沒有她 尤美女「畢業」感言：八年過很充實

2019-11-14 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／台北即時報導



明年選舉將近，民進黨將推出不分區立委名單，但民進黨立委尤美女因為已連任兩屆，無法再被列入名單，她今於臉書上發表感言，表示近八年來過的非常充實，希望能夠一棒接一棒創造歷史。

尤美女表示，許多朋友關心這次民進黨不分區名單上沒有尤美女。這是因為民進黨有不分區最多連任兩屆的規定，讓不同的群體代表、更年輕的世代可以有加入國會、參與政治的機會，才能確保國會有多元的人才來進行立法的討論與決策。她表示，這些都是一直以來對代議民主的期待，而她在過去擔任兩屆立法委員的七年多來，也一直在實踐著這樣的理想。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

尤美女回顧過去這兩千八百多個日子，帶著婦運經驗以及法律人的訓練，努力推動各項法案和民間關心的性別平等、司法改革、監所改革、非行少年、轉型正義、環境、居住權、個資隱私、勞工、移民、難民、香港與中國人權、反服貿、反中國勢力滲透等各個議題，奔波參與各個大大小小的會議與活動，也積極參與國會外交，與相當多國家的代表交流，從他們身上學習到不同的經驗，也讓他們更認識台灣。

她說，這八年來她幾乎沒有休息，每天都非常充實。很感謝一路以來得到來自各方的支持與鼓勵，也很感謝許多民間團體夥伴彼此扶持、共同學習，更感謝有擔任立委的機會讓她可以為大家服務，共同為我們理想的社會而努力。

尤美女表示，時間很短，該做的事情很多，即使經歷兩屆任期，仍有許多未竟之業。但歷史就是這樣一棒接一棒創造出來，民進黨目前的不分區名單雖然尚未定案，但也有幾位長期投入社會議題的工作者列名其中，請大家支持他們接棒繼續為台灣貢獻所長，讓大家繼續把握各自的戰鬥位置一起努力！