把關跨國婚媒經營品質 內政部增列防堵條款

2019-11-14 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／即時報導



為確保跨國婚媒經營品質，內政部於今部務會報通過修正辦法，增列不法團體的防堵條款，將來從事跨國婚姻媒合的法人若遭廢止許可，代表人4年內不得再申請擔任其他跨國婚媒的代表人或工作人員，以防堵不法團體另起爐灶。

內政部表示，過去曾有團體在遭廢止許可前後，即另申請成立新的跨國婚媒法人，續行不法，影響民眾對法人的信賴，所以這次修正「財團法人及非營利社團法人從事跨國境婚姻媒合許可及管理辦法」，明定遭廢止許可之法人的代表人，4年內將不得再申請擔任其他跨國婚媒的代表人或工作人員；且不得同時任職於不同的跨國婚媒法人，以保障民眾權益。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

此外，為給予違法者自新的機會，及考量民眾職業自由與比例原則，這次也調整不得申請從事跨國婚媒的管制年限，對於僅違反行政法規者，調整為管制4年；違反刑法等刑責較輕者，則管制10年；其餘仍為永久管制。

內政部指出，為簡政便民，這次也放寬跨國婚媒許可證的有效期限，從原本的3年效期，放寬為4年，以簡化申請許可證的作業。

內政部表示，目前經政府許可，從事跨國婚媒的合法法人團體共有33家，民眾可上網查詢相關訊息，也看得到團體歷年的評鑑結果。移民署呼籲有需要的民眾，要多詢問、多比較，選擇合法的團體，才有保障。

內政部強調，為加強保障有跨國婚媒需求的民眾權益，針對從事跨國婚媒的法人會嚴加把關，阻絕並持續汰除不適任者，這次跨國婚媒管理辦法修正草案將依法制作業程序，於近期發布施行。