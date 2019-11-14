韓國瑜談重啟核四 侯友宜：核廢料放哪？別把我當蘇揆
2019-11-14 16:18
聯合報 記者胡瑞玲
／新北即時報導
國民黨總統參選人韓國瑜昨與前總統馬英九再度針對能源政策作討論，韓國瑜說將考慮重啟核四，而經濟部長沈榮津則說「還是要去問侯市長」，對此，新北市長侯友宜表示，藍綠兩黨皆處理過核電，台灣不能缺電，因此，中央能源政策要想清楚。
侯友宜說，能源政策是中央的權責，裝殃要有一個方向，他在這裡真的要很誠懇的講一句話，兩黨都處理過核電，包含核四，「在兩黨惡鬥底下，國家還蠻悲哀的」。
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核四一下停工一下復工一下又停工，民指民膏都浪費了，對他來說現在是新北市長，而他的態度從以前就沒改變，台灣最重要的就是不能缺電，若要用核電，一定要先考慮是否有無核安問題。
「40年了，我們的核廢量政府有能力處理嗎？核廢料到底要放哪裡？」侯說，找到能放核廢料的地方後，才能再來談。現在的能源狀況是以核養綠，核電還不是在使用嗎？侯說，他要誠懇呼籲，中央能源要想清楚，不要兩黨對來對去，其實不用問他，不要把他當行政院長蘇貞昌。
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