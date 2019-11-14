民進黨不分區之亂 張花冠、何博文「亂入」不分區？

2019-11-14 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／即時報導



民進黨中執會原訂於今天上午十一點半恢復開會通過不分區立委名單。豈料卻風雲變色，原列在十三名的莊瑞雄在黨內英系要求下，盼名次往前移至十一名，海國會也希望將新北市議員何博文取代原推薦的主播林楚茵，與何一樣，從未出現在討論名單中的張花冠，也突然被要求放入安全名單中。黨內人士痛批，吃相難看，根本是陷民進黨於不義。

風暴從昨天開始醞釀，原本府院黨高層盼以行政院前院長游錫堃進入不分區名單，化解所謂的「蘇家風暴」。但是，行政院長蘇貞昌先是對名次表達異議，後經協調後，雙方各讓一步，排入第八名。

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黨內泛英系見機不可失，在今天試圖擴大戰場，「打翻」原本昨天已初步底定的不分區立委安全名單，先是要求莊瑞雄名次往前移，又進一步要求將何博文取代林楚茵，甚至是將張花冠納入。何、張兩人從未在不分區名單中，是今天上午新加入的名單。

泛英系甚至主張提出一份「調整名單」，主張將排第十三名的莊瑞雄往前移，第十五名施義芳往前移，加入張花冠，並改以「徵召」方式讓蘇震清參選屏東縣第二選區。

此舉引發黨內其他派系反彈，導致中執會現在處於停擺狀態，是否能如期在四點重新開會，恐怕還有變數。