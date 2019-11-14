【重磅快評】搶肉桶、玩Uber 不分區名單是魯蛇復仇賽

2019-11-14 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



朝野不分區立委提名名單陸續放榜，各黨吃相都不好看，尤其派系大老、金主在後影武，權慾橫流不輸總統提名。政黨推薦不分區立委本在彰顯政黨路線與價值，今年卻成了總統初選的敗組（魯蛇）復活賽。

利用不分區名單搞敗部復活，首推國民黨主席吳敦義，他民意熱度四捨五入幾乎歸零，無緣大位只能靠自肥延續政治生命。吳敦義的不分區名單被評為史上最自私，人說他志在立法院長，若國民黨重返執政，國會議長確可挾民意與總統搞權力角力，王金平便是前例；但吳明知報恩名單會削弱總統及政黨得票，還搶佔安全排名，這說明主席就算作不了議長也已自備救生圈，一旦跳船就在立院開張「吳家小朝廷」據勢偏安。

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不只吳敦義搶立院肉桶，民進黨各派系在總統初選後，移師國會進行「後英時代」地盤戰。蘇貞昌及新潮流蟄伏多時，好不容易藉蔡英文失勢重佔國家資源，怎能讓她連任後翻盤？四年前蔡英文為弱化派系牽制，利用社運力量卡位不分區名單，如今蘇貞昌「以蔡制蔡」，學舌「不分區應符合時代意義，展現黨的價值」，堅持名單要多些弱勢代表與年輕人，順利排除英系人馬。

「新蘇連」一邊替蔡輔選，一邊佈局立院搶肉桶，從區域到不分區強勢主導，雖然蔡英文順利安排游錫堃卡到政治組首位，但比起新蘇連鋪圍的實地，蔡已居下風，就算連任成功，人事與施政更得看新蘇連臉色。

藍綠長期在立院搞肉桶分贓，已讓人民厭惡至極，蔡英文四年前高唱新政治，要給小黨空間，結果滅小手段比國民黨之於親民黨、新黨乃至台聯更狠絕。反英勢力各自集結立戶，就是看準多數中間選民討厭藍綠，頗有發展空間，也想效法時代力量、親民黨靠政黨票起家創業。

特別是柯文哲受限實力無緣挑戰大位後，推出台灣民眾黨鎖定國會作復仇戰場，迅速攫取中間選民。他發展出類似共享經濟的操作模式，利用「郭柯王三結義」，藉國民黨初選復仇能量開拓市佔率。雖說拒絕郭台銘金援，卻不斷使用郭的黃金招牌吸票，不分區名單納進郭家軍，形同不立據又源源不絕的另類政治捐獻。

柯文哲的「UBER政治」成本低廉，政客共享資源還不受法律監督，這招被比他更會作無本生意的宋楚瑜偷學去。柯文哲好歹拿出像樣的不分區名單，符合其多元政治、社會關懷的包裝，宋楚瑜變色龍般的風格加上老舊口號，吹噓「不分區會有郭台銘的影子」，有如拼裝車掛上郭董人像，粗糙程度讓人懷疑他說參選是「獨孤求敗」，難道意在求取仇家失敗？