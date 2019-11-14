虧雞林義豐又來了！明天宣布投入下屆立委選舉

2019-11-14 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／即時報導



「虧雞福來爹」林義豐又來了！明天將宣布正式投入下屆立委選舉，而且出乎意料的，此次他還是保持無黨，並沒有跟柯p台灣民眾黨合作，也讓人好奇他總統會支持誰。

非典型參政治素人當道，建設公司老闆林義豐去年投入台南市市長選舉，特殊的招牌手勢，還有可愛的腔調，同時為年輕人舉辦多場電音趴，讓他在年輕人當中有很高的知名度，選舉結果雖然沒有當選，但能仍然拿下8萬多張選票，而之前他還到中選會打算要登記參選總統，後來因為時間沒有趕上作罷，話題性十足。

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之前就有傳聞他可能會參選下屆立委，但是他一直表示選市長的貸款還沒有還完，要再看看狀況，而因為與柯p接觸，一般認為他有可能會代表台灣民眾黨參選，但是今天據他的幕僚表示他還是維持無黨的形式參選下屆立委。

林義豐預計在台南市第5選區參選，這個選區相當熱鬧，目前已經有現任立委林俊憲、國民黨提名的蔡淑惠、安定力量的李晉豪，反鐵路東移的陳致曉等人參與。

林義豐將在明天上午舉辦記者會正式宣布參選並公開他的政見。

林義豐表示，始終不忘記自己對年輕人的承諾，總覺得一定要給大家一個交代。畢竟，從臺灣現況來看，自己雖真心奉獻，但只靠辦活動或捐款，能幫助的人數終究有限，往往這類救急式的施惠，竟被貪婪政客讓愈來愈多人民瀕困的結果所抵消掉。事實證明，唯有從政，才有足夠影響力來改變社會。