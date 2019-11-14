張善政批柯文哲卡汐民線 北市府：從來沒有要卡什麼

2019-11-14 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



國民黨副總統參選人張善政上午赴基隆替立委參選人宋瑋莉競選總部站台，受訪時他談到基隆交通問題，他直言，應讓汐止民生線延伸到基隆，但目前不能動工是卡在台北市長柯文哲。對此，北市府回應，「從來沒有要卡什麼」，任何重大建設都應通盤考量，且有優先順序，不是想要幹嘛就幹嘛。

張善政說，蔡英文總統要花103億元興建基隆輕軌，在技術上根本是「不可能的任務」，他建議應以汐止民生線延伸到基隆，他也說，汐止民生線要趕快動工，目前不能動工是卡在柯文哲，如果明年他們執政，柯還不願意開工，會考慮把開工權限放到新北市，再好好規畫捷運延伸到基隆。

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對此，北市府發言人周台竹表示，汐民線牽涉多項重大交通建設，包含北宜直鐵、基隆輕軌和高鐵延伸宜蘭等，必須經過通盤縝密的考量，每項計畫評估後也會有優先順序，確實是滿技術性的問題，不是那麼容易。

周台竹強調，北市府從來沒有要去卡什麼政策，只是任何重大建設都要有優先順序，「不是想要幹嘛就幹嘛」，至於張說要把開工權限移至新北市一事，他說，任何一個政黨上台後，都會做利益考量，考慮哪些政策作法對人民有利，他們有權利去決策。

北市捷運局表示，汐民線環評分成2部分處理，第1期工程的汐止到內湖區段已經通過環評，但目前第2期工程的台北市區段路線，民生東路與民生西路段環評正在進行，行政院環保署7月有舉行專案小組會議，提出環評審查意見，捷運局已在10月25日回覆，並修正環評報告書內容。