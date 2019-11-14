民團籲選舉勿煽動 讓性平回歸專業

2019-11-14 14:03 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



「能夠理解爸媽們的疑慮，但對製造恐懼及挑起情緒的言論要注意。」公民團體於14日召開聯合記者會，包括婚姻平權大平台、勵馨基金會及多元教育家長協會等，提醒各政黨候選人不該因拉抬聲勢而挑動社會大眾情緒。

為選舉煽動情緒

近期性平教育議題喧騰一時，14日公民團體如婚姻平權大平台、勵馨基金會、及多元教育家長協會等聯合召開記者會，提醒各政黨候選人不該為拉抬聲勢而以社群媒體間流傳的不實訊息為據，挑動大眾情緒，應以理性訴求及政策對決，同時也強調性平教育的重要。

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多元教育家長協會執秘陳逸指出：「能夠理解爸媽們的疑慮，但對製造恐懼及挑起情緒的言論要注意。」性別平等教育協會理事長翁麗淑則說：「候選人的言行應是為了社會和諧，希望各候選人以政策論述對決，而不是用Line上面流傳的謠言來指控社會中的少數族群。」

同志諮詢熱線秘書長、也是一位老師的蔡瑩芝也表示，候選人不該利用家長對兩性教學既有的恐懼，製造台灣社會混亂。她說：「其實進到教育現場，會發現學生對性其實非常好奇，讓性平議題返回教育專業，否則學生自行上網學習可能會學到更奇怪的答案。」

性平教育爭議多

勵馨基金會執行長紀惠容則表示：「性平教育課程提倡的核心價值是多元，而不是男女二分法。」她指出，傳統上陰柔氣息的男孩子在學校常被霸凌，就是因為以前沒落實性平教育。

但愛家盟針對性平教育列出的22點爭議，包括學校教導未成年墮胎自主權觀念已違反法律、教導性愛自拍學問、甚至有老師在課堂上鼓勵學生發生性行為，及恐同症未經醫學、心理學證實，就列入課本恫嚇學生等，使得許多家長難以接受。

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