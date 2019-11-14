立專法拚中醫藥發展！種中藥有獎勵、推中醫幫戒毒
2019-11-14 13:29
聯合報 記者賴于榛
╱台北即時報導
行政院院會今通過「中醫藥發展法」草案，盼能趁著修法完善中醫藥發展，特色包括每5年訂定中醫藥發展計畫，保障財政及行政資源，並獎勵種植中藥，搭上國內的養生保健風潮，增加中藥自產自用比例，並推動及中醫多元醫療服務，像是中醫戒毒等等。
衛福部指出，為促進中醫藥永續發展政策，修法規定每5年訂定中醫藥發展計畫，保障財政及行政資源，且設置中醫藥研究基金，廣籌財源挹注，永續中醫藥研究量能，提升實證醫學研發成果轉化成中醫藥發展應用，為推動中醫藥研究發展、中藥製劑的創新與開發及中藥藥用植物種植，提供適當獎勵或補助。
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而為了完善中醫藥醫療及照護服務，衛福部表示，修法強化中醫藥在全民健康照護的功能及角色，提升中醫醫療可近性與醫療品質，發展具中醫特色之預防醫學、居家醫療、中西醫合作及中醫多元醫療服務，促進中醫醫療利用及發展，像是中醫針灸、傷科服務、建立中西醫合作照護、中醫戒毒等等。
另外，拚提升中藥品質管理及產業發展，衛福部表示，發展國內中藥藥用植物種植，將提供獎勵及土地租期保障，也會加強中藥上市後監測措施，並公布執行結果，完善中藥品質管理規範，提升中藥品質。
最後針對精進中醫藥研究發展及人才培育，衛福部說，將建置國家中醫藥知識庫，發展中醫藥實證醫學，促進中醫藥創新及研究發展，加強國際交流；保存中醫藥傳統技藝與知識，讓傳統與現代兼容並蓄發展。完善中醫醫事人力規劃，培育中醫藥科技研究人才，普及國民中醫藥知識教育。
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