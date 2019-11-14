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國民黨不分區生變？最強菜農提黃金陣容止紛爭

2019-11-14 13:26聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

國民黨下屆不分區名單引發反彈，黨中央今天上午傳出名單將再度調整，明天下午也將再召開臨時中常會。最強菜農、國民黨立委參選人林佳新今天在臉書提出他認為的黃金陣容，他主張由羅紹和換吳斯懷、林麗嬋換邱毅、孫大千換鄭麗文，並稱這是黃金陣容，定紛止爭。

林佳新說，她主張羅紹和換吳斯懷，因羅紹和主張把林毅夫抓回來，而且退役後持續關懷弱勢，傾聽台灣社會的聲音， 比坐在人民大會堂聽習近平訓話的吳斯懷更適合代表軍方列不分區；至於林麗嬋換邱毅，林說，國民黨需要新住民代表，林麗嬋在立法院表現相當亮眼，提回林麗嬋也讓55萬新住民家庭對國民黨放心，邱毅紅統放進不分區絕不可行。

至於提出孫大千換鄭麗文，林佳新認為， 不分區應該要有替總統候選人辯護的，鄭麗文是支持郭台銘的，韓國瑜支持者大多無法接受。換孫大千也可以整合陳怡潔，讓國民黨總統選票再多一點。

最強菜農、國民黨立委參選人林佳新今天在臉書提出他認為的國民黨不分區黃金陣容，他主...
最強菜農、國民黨立委參選人林佳新今天在臉書提出他認為的國民黨不分區黃金陣容，他主張由羅紹和換吳斯懷、林麗嬋換邱毅、孫大千換鄭麗文，並稱這是黃金陣容，定紛止爭。圖／擷取自林佳新臉書
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國民黨林佳新孫大千

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