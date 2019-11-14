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國民黨陷「不分區之亂」？王鴻薇：區域立委直接被影響

2019-11-14 13:20聯合報 記者楊正海／台北即時報導

國民黨公布不分區名單，黨主席吳敦義名列第十，位於安全名單，在黨內引起熱議。身兼國民黨發言人的台北市議員王鴻薇在臉書指出，「不分區之亂非同小可」，她替總統、區域立委參選人感到憂心忡忡，且目前不分區名單會使支持者投票率降低，直接被影響的就是區域立委。

王鴻薇說，因為她還具國民黨發言人身分，昨天幾位議員及國民黨中青生代晚上靜坐黨部，她帶上雞排用心意支持他們。但是刻意低調終究無法讓自己平靜，此次不分區立委名單引發黨內外及支持者怨氣大爆發，只剩不到兩個月的大選，到底要如何選下去。

王鴻薇表示，國民黨經歷去年九合一大勝，未能凝聚氣勢，反而一而再，再而三，周而復始地紛亂內耗，即使走到今天仍然不能平靜。真的令支持者痛心疾首，欲哭無淚。

她說，不分區名單出爐，如果連黨內的公職，指標性人物以及長期挺藍的支持者，媒體都無法接受，到底要怎麼拉票，難道只能讓支持者含淚去投。昨天在黨部有人說，為什麼都是議員來，立委候選人怎麼都沒來？她的了解是，目前立委候選人更加關切這份名單，但是為免爭議，不好跳出來批評，但是目前不分區名單會使支持者投票率降低，直接被影響的就是區域立委。

身兼國民黨發言人的台北市議員王鴻薇。記者楊正海/攝影
身兼國民黨發言人的台北市議員王鴻薇。記者楊正海/攝影
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國民黨投票率王鴻薇

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