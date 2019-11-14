反性平謠言多 民團籲政治人物發言應查證

2019-11-14 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



數個公民團體今上午於立法院召開「性平教育才能阻止霸凌、政治惡意操弄撕裂台灣社會」記者會，包含婚姻平權大平台、性別平等教育大平台、勵馨基金會、台灣性別平等教育協會、台灣同志諮詢熱線協會及婦女新知基金會等，共同呼籲政治人物發言前應查證，而非利用自己的影響力和聲量，助長不實訊息的傳播而成為霸凌、歧視的幫兇。

婚姻平權大平台資深經理曹承羲表示，婚姻平權大平台在十月時有發總統候選人問卷，其中有一題就是要候選人具體承諾不要用謠言、抹黑同志的文宣和發言，並進一步協助澄清指正，蔡英文團隊有回覆希望台灣成為「性別更友善、歧視更減少的國家」，韓國瑜團隊沒有回覆之外，也出現許多抹黑性別平等教育的言論。

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台灣同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍表示，政治人物不當言論煽動價值對立，模糊自己的政治責任，更遑論沒有看過教科書就說學校教性解放，更遑論自稱教育家卻引用錯誤法條，從未看見候選人因錯誤引用或傳遞不實訊息而道歉。

台灣性別平等教育協會理事翁麗淑表示，希望候選人可以用功、提出更好的政策，帶台灣社會往前走。

勵馨基金會執行長紀惠容表示，勵馨最近調查發現許多跨性別或者同志學生，相對於異性戀，有更高比例遭遇過來自家庭、職場、親密關係的霸凌和暴力，原因就是很多家長認為只有二元的性別，這些家長現在更想要用自己的想法來干預教育。

台灣同志諮詢熱線協會秘書長蔡瑩芝表示，台灣剛辦完亞洲規模最大的同志遊行，卻聽到台灣的總統候選人不斷的製造假消息，利用選舉的手段，讓性平教育成為攻擊標的，抹滅過去推動性平教育的努力。

性別平等教育大平台專案經理林均諺說，身為一個政治公眾人物應該要對自己的言論負責，出錯就道歉，相信台灣社會會給大家第二次機會，但韓團隊又將焦點轉移至澄清無數次的劉育豪老師，令人難以接受。

婦女新知基金會開拓部主任林秀怡表示，候選人團隊不止抹黑同志族群和性平教育，更有總統候選人用黃色笑話來嘲弄其他候選人。性教育不是性交的教育，而是認識什麼是性、什麼是性行為，也包含自己決定什麼情況下可以發生性，也要確認對方的意願才可以進行。