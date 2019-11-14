高美蘭未列席 綠議員擺閨密人形板諷：主秘比副市長大

2019-11-14 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄即時報導



民進黨高雄市議員何權峰、康裕成、高閔琳、李柏毅、簡煥宗、邱俊憲等人上午在議會持續針對觀光局主秘高美蘭未到議會備詢持續開炮，除在備詢席上立起高美蘭和李佳芬兩人排排坐的人形立牌，諷刺「閨密主秘比副市長還大」，康裕成也質疑高美蘭有財產申報不實情況，「如果這麼會炒房，財產不可能只有這樣」。

康裕成說，她去調高美蘭財產申報內容，竟沒有存款，只申報天母一間房子和一輛BMW車子，並在106年貸款3360萬元，政風機關應積極介入調查。政風處回應，會抽查高的財產申報資料，如有申報不實，會轉由法務部進行調查。

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何權峰表示，韓市長曾說只要議會要調所有領市府薪水的公務員，有需要一定會來議會備詢。但從周一到今天，每天都有請高備詢，卻沒有來，先是用事假逃避議會備詢，後又因公到日本出差，讓人對她有很大疑慮。

葉匡時回覆，會告訴高美蘭這樣的情況，「但我不能保證也不能脅迫她」。何權峰批，這跟當時韓市長答應的完全不同，市府用行政命令就能請她來備詢，何質疑葉匡時身為韓市長的職務代理人，「這等於又害韓市長說了一次大話！」