韓國瑜言論綠議員要求移送性平會 市府：主委是韓市長

2019-11-14 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄即時報導



民進黨高雄市議員高閔琳、康裕成、何權峰等人上午在市議會持續針對高雄市長韓國瑜「蓋被子」不當言行開炮，要求市府送性平會展開調查，但何權峰質詢性平會主委是由誰擔任時，研考會主委李銘義一度針對性平法條內容與台下質詢議員發生爭論，一番唇舌交戰後，才回「主委是由市長擔任」。

市議員高閔琳批，李主委詮釋的性騷擾防治法根本錯誤，最後又說性平委員會主委是韓國瑜，「主委自己缺乏性平意識，如何送辦？韓國瑜每天歧視女性和同志朋友言論，性平會結論還能相信嗎？」

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市議員康裕成說，根據性騷擾防治法，只要有不當言行，就是違反性騷擾防治法，不只是在職場裡頭，職場以外也可以；市府收到申訴後立刻要辦，應即刻召開性平會無記名投票，主動積極去糾正這個人，還要做防治和補救措施。幾個議員將提出檢舉和訴求，要求市府展開後續調查。

葉匡時回覆，一般性騷擾可以向任何一個機關申訴，市府就會依法行政。

高閔琳批，市長韓國瑜說蔡賴配是「蓋被子的潘金蓮和武大郎」等不當言論，副市長葉匡時不但幫腔，法制局長吳秋麗還指性騷擾地點指學校或職場，韓市長不符合性騷擾要件，其專業法律見解要打一個大問號。

高閔琳說，韓市長一直以來的發言對女性不尊重，毫無性別意識，如「年輕像一碗湯，煮熟了就喝掉」，又說「女性應以家為天下，不要再出來參與公共事務」，更說「新移民很多女性來台是賣淫」，非常多離譜言論，她前一天與多位議員召開記者會，要求韓市長貴為高市大家長，應為這些發言鄭重道歉。