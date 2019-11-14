「學姐」黃瀞瑩新男友 首度發聲明：衝著我一個人就好

2019-11-14 12:12 聯合新聞網 綜合報導



台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩。圖／本報資料照 分享 facebook 台北市副發言人「學姐」黃瀞瑩，近日遭媒體曝光新戀情，交往對象為主跑北市府的電視台劉姓男記者，不過對方疑似有劈腿的嫌疑，過去還曾與網紅王緒緒交往，昨日首度在臉書發表聲明，對於各種影射及批評，只要「衝著我一個人就好」。

根據「鏡周刊」報導，劉姓男記者昨日在臉書發文，針對部分媒體公布私人地址等資訊，「報導內容不需要公布私人地址、派人留守、甚至檢討家人、相關人等的過往以及私生活，更別亂貼小三標籤」，認為這些都該「適可而止」。

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劉姓記者也感謝所有網友、同業們的批評指教，「同時也感謝挺我們、相信我們、祝福我們的人」，並強調對於各種影射及批評只要「衝著我一個人就好」，還在貼文留言表示，「我沒有針對鏡週刊，人家寫我花美男欸！我感謝都來不及了。」

最後，劉姓男記者強調自己這兩天並未排休，「我沒有排休」、「是真的本來就連2天休假」。