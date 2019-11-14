替國家省30元廢票活動 柯文哲：馬路評論家給的意見

2019-11-14 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



民眾黨發起人蔡壁如傳出正在研議推「替國家省30元」的廢票活動；台北市長柯文哲今天出席動保處舉辦的「2020浪愛回家」伊林名模愛心犬貓推廣認養受訪，柯表示，這其實是走訪南部時，「馬路政治評論家」給的意見發想而來。

柯文哲表示，他們去南部，總是在馬路上走，什麼馬路意見都有，有人說，我們為什麼要讓候選人去賺一票是30元的總統選舉補助款；反正離投票還有59天，有時候各種聲音都有。

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柯表示，他發現台灣人馬路政治評論家蠻多的，在馬路上走，隨時都有人跟你講一大堆大篇道理；馬路政治評論家的理論是這樣，蔡英文總統這麼有錢，我們投蔡一票蔡又了賺了30元，為什麼要讓蔡多賺30元？

媒體也問柯，國民黨主席吳敦義在不分區名單從第八換到第十名；柯則說，吳排第八大家還比較不好那個，排第十真的會...大家會說那就不要投國民黨，一定會這樣，放心好了，他太了解這種網路生態；因為第八要攔截比較困難，但第十大家就會發起運動。