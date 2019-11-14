政院拍板！公費醫師續留偏鄉 明年補助最高10萬元

2019-11-14 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱台北即時報導



行政院今拍板「公費醫師期滿留任獎勵計畫」，為穩定偏遠地區醫師人力，明年起，來服務期滿、未滿65歲的公費醫師，「續留」或是「申請」高度偏遠地區、偏遠地區的公費醫師分發服務醫療機構執業，每人每月補助金額7到10萬為基準，再依偏遠程度、科別給予不同加成。

衛福部今赴行政院會報告「優化偏鄉醫療精進計畫」，其中「公費醫師期滿留任獎勵計畫」備受關注，衛福部指出，歷來多依賴公費醫師分發服務，但一般公費生制度於2009年停招，雖於2016年起重啟新制重點科別公費生，每年培育約100名，因培育尚需一段時間，為填補偏鄉之人力空窗，爰規劃「公費醫師服務期滿留任獎勵計畫」，以穩定偏遠地區醫師人力，該計畫已獲行政院同意，將自2020年起開辦。

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過去為了精進偏鄉醫療，衛福部曾有培育地方養成公費醫師、培育重點科別公費醫師等兩計畫，今更推出公費醫師期滿留任獎勵計畫，預計5年與退輔會一起投入9億5201萬元，留住公費醫師。