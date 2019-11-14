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綠議員促關懷在港高雄子弟 高市府：會向教育部查資料

2019-11-14 10:55聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

民進黨高雄市議員林智鴻今天就香港警方進入香港中文大學之事，追問高雄市副市長葉匡時和教育局長吳榕峯，目前在香港就讀高雄子弟有多少人？吳榕峯表示大學生是教育部在掌管，教育局會去向教育部查問，教育部有完整的資料。

林智鴻一開始要葉匡時就香港警方攻入中文大學之事要葉匡時表態到底認不認同？葉匡時說，香港法院已判定警察沒有拘捕令不能進校園，從法院的判定可以看出警察未取求學校的同意而進校園是不妥當的，但這與高雄市政無關。

林智鴻說，現在有1000多名在港台生要撤回來，其中有到底多少高雄的孩子？葉匡時說他不清楚，他最關心的是把市政做好，但民主自由是普世價值，大家都關心。

吳榕峯說，大學是教育部掌控的，應該去問教育部，如果是高中生，他可以答。但在議員要求下，吳榕說議會之後會去教育部問，教育部有完整資料。

高雄市教育局長吳榕峯（右）表示會向教育部查問有關在港高雄子弟的資料。記者楊濡嘉／...
高雄市教育局長吳榕峯（右）表示會向教育部查問有關在港高雄子弟的資料。記者楊濡嘉／攝影
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民進黨高雄市議員林智鴻促高雄市政府主動關懷目前在香港就讀的高雄子弟狀況。記者楊濡...
民進黨高雄市議員林智鴻促高雄市政府主動關懷目前在香港就讀的高雄子弟狀況。記者楊濡嘉／攝影
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香港葉匡時反送中

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