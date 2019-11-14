【重磅快評】不分區之亂！藍綠垃圾果真與民意對幹
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看了民進黨的不分區之亂，因自列安全名單而被罵得激動落淚的國民黨主席吳敦義，也許可以破涕為笑了。果真垃圾不分藍綠，吾黨不孤，兩黨比爛。
國民黨遮遮掩掩提出的不分區名單，只讓人感覺保守封建，個人前途高於黨的前途。
主席力拚的「最後一役」已經很難看了，名單上有些人甚至不是因為本身的條件或貢獻，而是因為「某人之妻」、「某人女皃」而入列，廿一世紀上演的封建大戲，腐朽得讓人目瞪口呆！尤其這份名單不僅讓原住民、新住民、勞工及弱勢族群看了都搖頭，國民黨距離年輕世代也更遙遠了。
不過，吳敦義應有「吾黨不孤」的欣慰之感，因為民進黨赤裸權鬥產生的不分區名單，更是派系分贓，個人恩怨凌駕黨的布局。
「蘇家之亂」才落幕，另一檔更強卡司的歷史穿越劇「蘇游恩怨」立即上演。蘇嘉全不惜以國會龍頭寶座掩護屏東之亂，但民進黨和人民說好的立委提名人選，可以說換就換，把選民當空氣。
而蘇貞昌力擋游錫堃位列安全名單，除歷史恩怨外，外傳也隱約可見閣揆保衛戰的火苗。然而，從立法院長到行政院長，國家名器如此淪為分贓的籌碼和權鬥的工具，更令人驚駭莫名。
當然，比起國民黨不分區名單的退步封建，民進黨的不分區名單，以原住民、新住民、環保、社運及專業領軍，的確好看得多。但點綴其上的亮眼名字，卻遮掩不住收編社運的意圖和收買小綠的算計，而其社會代表性的理想，也完全被派系分贓和頭人恩怨所掩埋。
更不用說，民進黨還拿著社會代表性之名，掩護領軍不分區的「閣揆女兒的閨蜜」和「政客的老婆」；蔡正元因此評論說，好佳在！還好國民黨不分區安全名單沒有吳敦義夫人的閨密和李佳芬的閨密。其實五十步與百步的距離，沒什麼好佳在！
一份不分區名單，國民黨決定與民意對幹，民進黨則直接把民意踩在腳下。國、民兩黨的不分區名單，沒有最亂，只有更亂。兩大黨自己努力把政黨票往外推，小黨大概樂得撿選票，國會沒有政黨過半更可能成真。至於算計了老半天的國會龍頭、甚至閣揆寶座，那是下檔戲碼了。
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