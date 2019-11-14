【重磅快評】不分區之亂！藍綠垃圾果真與民意對幹

2019-11-14 10:44 聯合報 主筆室



看了民進黨的不分區之亂，因自列安全名單而被罵得激動落淚的國民黨主席吳敦義，也許可以破涕為笑了。果真垃圾不分藍綠，吾黨不孤，兩黨比爛。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

國民黨遮遮掩掩提出的不分區名單，只讓人感覺保守封建，個人前途高於黨的前途。

主席力拚的「最後一役」已經很難看了，名單上有些人甚至不是因為本身的條件或貢獻，而是因為「某人之妻」、「某人女皃」而入列，廿一世紀上演的封建大戲，腐朽得讓人目瞪口呆！尤其這份名單不僅讓原住民、新住民、勞工及弱勢族群看了都搖頭，國民黨距離年輕世代也更遙遠了。

不過，吳敦義應有「吾黨不孤」的欣慰之感，因為民進黨赤裸權鬥產生的不分區名單，更是派系分贓，個人恩怨凌駕黨的布局。

「蘇家之亂」才落幕，另一檔更強卡司的歷史穿越劇「蘇游恩怨」立即上演。蘇嘉全不惜以國會龍頭寶座掩護屏東之亂，但民進黨和人民說好的立委提名人選，可以說換就換，把選民當空氣。

而蘇貞昌力擋游錫堃位列安全名單，除歷史恩怨外，外傳也隱約可見閣揆保衛戰的火苗。然而，從立法院長到行政院長，國家名器如此淪為分贓的籌碼和權鬥的工具，更令人驚駭莫名。

當然，比起國民黨不分區名單的退步封建，民進黨的不分區名單，以原住民、新住民、環保、社運及專業領軍，的確好看得多。但點綴其上的亮眼名字，卻遮掩不住收編社運的意圖和收買小綠的算計，而其社會代表性的理想，也完全被派系分贓和頭人恩怨所掩埋。

更不用說，民進黨還拿著社會代表性之名，掩護領軍不分區的「閣揆女兒的閨蜜」和「政客的老婆」；蔡正元因此評論說，好佳在！還好國民黨不分區安全名單沒有吳敦義夫人的閨密和李佳芬的閨密。其實五十步與百步的距離，沒什麼好佳在！