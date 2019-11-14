郭位被指神隱 蔣乃辛：中研院不要玩政治

2019-11-14 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



立法院教育及文化委員會今審查中央研究院預算解凍案，其中包括「一般學術研究及評議」中「主題研究與人才培育」1000萬元。立委蔣乃辛指出，中研院2015至2019年每年平均退休46人、新進34人，中研院改善方案卻是自行減列員額90人，非常不當。中研院副院長周美吟表示，還有許多其他改善方案。

蔣乃辛說，中研院研究員薪資也不如其他國家，如此國內自然招不到人。他也秀出中研院外國藉客座學者統計表，指從2015至2019年，總量分別是16、15、11、7、12人，質疑國外學者也變少。

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蔣乃辛說，中研院不要管政治的事情，像郭位事件，但院士又不是職務。他說中研院不要玩政治，否則會將中研院實力越來越削弱，要做的應該是把好人才攬進來，中研院國際地位才會越來越高。