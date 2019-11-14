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不滿國民黨不分區立委名單 他今天真的要去跳海了

吳敦義與羅智強等對話：以我資歷選總統過分嗎？

2019-11-14 10:26聯合報 記者張文馨／台北即時報導

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國民黨中常會昨天通過第十屆立委不分區立委名單，黨內青壯派議員羅智強、游淑慧等在黨中央門口，徹夜靜坐抗議。國民黨主席吳敦義今天到現場慰問羅智強等人，對羅保證，自己承擔黨職竭智盡忠，沒有對不起任何人，「過去王先生每次都是排第一，我絕對是拒絕」；不分區立委不可能做到每個人都滿意，也不可能在中常會通過後，還有次序調動。

羅智強對吳敦義說，他站出來是因為基層對不分區有批評聲浪，他不捨吳敦義身為主席遭受這些壓力，更不願吳敦義在國民黨未過半之下，重返立法院只能當陽春立委。若吳敦義能排第15名，吳敦義當選立委等同國民黨拿下國會過半，到時要爭取國會議長，他絕對雙手雙腳支持，羅智強質疑，今天的名單出爐後，外界都解讀「國民黨認輸了嗎」？

吳敦義握著羅智強的手，屢屢打斷羅的發言。吳敦義說，「過去王先生（指立法院前院長王金平）每次都是排第一，我絕對拒絕」，今天第一名到第六名都是專業代表，常會通過的名單，不可能有人主張下兩名就下，那明天又有人主張下兩名，怎麼辦嗎？

羅智強要求吳敦義把自己的名字往安全名單邊緣調動，吳敦義回「已經不可能了，中常會已經通過，我不可能自作聰明，你了解嗎」，吳敦義說，若他跟以前一樣都排第一，他就不好意思，外界觀感也認為黨的副主席要排不分區要有限制，他也都做到了。

吳敦義對著游淑慧說，副主席被提名的問題，他昨天已取得郝龍斌的諒解。吳敦義說，過去黨主席都是選總統，既然選總統有更適合的人，他就不要去選，吳敦義表示，「以我的資歷，我選總統有過分嗎」，但他覺得應該請更適合的人來做總統。

吳敦義和青壯派議員你來我往，最後他拜託這些青壯派要怎麼開講沒關係，不要冷天氣裡在黨中央門口靜坐。

2020選舉2020立委選舉

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