立委轟港城大校長郭位神隱 指中研院士應有除名標準

2019-11-14 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



香港城市大學校長郭位被指學生面臨危難卻神隱，立法院教育及文化委員會今關心此事。立委質疑，郭位身為中央研究院院士，神隱行為已引發社會觀感極度不佳，認為中研院院士該要有除名標準。中研院副院長周美吟說，院士是名譽終身職，組織法對除名沒有明確規定，若有相關討論要到院士會議。

立法院教育及文化委員會今審查中央研究院預算解凍案，中研院院長廖俊智出國請假，由周美吟代為前來。立委關心香港目前情況。

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立委蘇巧慧先問周美吟，如果發生船難，船長先跑掉，或飛機發生空難，機長跑掉，這種飛機她敢坐嗎？周美吟說不敢。蘇巧慧又問，學校若發生重大動亂事件，校長找不到人，這人是否適合擔任校長？又該由哪單位負責？周美吟說，該由聘任此人的單位處理。

蘇巧慧表示，郭位是中研院遴選聘任院士，常用中研院院士名義發表言論，如今面對學生危難卻神隱，引發香港社會質疑。她問周美吟，以中研院院士的權利與責任，是否也要負社會責任？雖然目前中研院院士沒有除名機制，但若引發社會觀感極度不佳，難道不該有適當處理和退場機制？

周美吟說，依照組織法，中研院院士退位沒有明確規定，她說她要特別強調院士是名譽終身職，像獎項一樣而非職務，不過廖俊智未來五至十年有個目標是，中研院同仁要善盡社會責任。

蘇巧慧說，郭位雖是個案，但中研院應要善盡社會責任，建議院士要有除名機制，建議明年度院士會議可思考此問題。她說郭位身為台灣籍香港學校校長，年薪數千萬，在此關鍵時刻沒站出來保護學生，對此表示遺憾。

立委張廖萬堅也問周美吟，如果她是校長，面對類似狀況，會否神隱？周美吟說這是假設性問題，但做一件工作，就要對那工作負責。她表示就立委質疑事件，他們看不到所有資訊，不過若她是校長，她會好好處理。

張廖萬堅又問周美吟，是否為這樣的校長感到羞恥？周美吟說，她對中研院同仁的努力、對關鍵議題表現社會責任，感到驕傲。她說，中研院全員對香港都很憂心，很遺憾香港目前情況，若他們能為學生做什麼、發生影響，「我相信我們都會為學生作。」