跑出眼袋不悔 楊瓊瓔：完成市長交付階段任務就請辭

2019-11-14 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ／即時報導



國民黨徵召台中市副市長楊瓊瓔參選台中立委第3選區，楊瓊瓔今天受訪表示，她是信守承諾的人，完成市長盧秀燕交付的階段任務後才會辭職。

她表示，目前任務是議會正審查的2000億預算、市府承辦台灣燈會，她一定要努力完成，她回應議員質詢時也保證是公私分明的人，在副市長職位一天，一定以市政為重，全力以赴。

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楊瓊瓔強調，她目前是市政、市政、市政，答應盧市長的事必定努力做好，執行中不能半途而廢。

她說，歷年來，行政院副院長陳其邁前14天辭立委，林佳龍選前3天辭立委，即使市長盧秀燕也在選前3天辭立委，她會依法來辦且自我要求更高。

被問到政務官帶職參選的例子較少，楊瓊瓔表示一切依法來辦！市府人事處長陳杉根表示，選委會公告選舉名單前「都沒有行政不中立問題」楊瓊瓔參選，今年12月31日至1月11日選舉期間請假即可。