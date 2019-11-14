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一夜靜坐喚不回不分區名單？羅智強：改街頭演講

2019-11-14 08:50聯合報 記者楊正海／台北即時報導

國民黨公布不分區名單，黨內熱議，黨主席吳敦義名列第十。國民黨台北市議員羅智強認為，這一分名單若確定，不啻是「國民黨的自殺聲明」。

羅智強說，他一夜靜坐，一夜未眠，期盼國民黨不分區回心轉意，決定今晚6點到10點，在國民黨中央黨部舉辦改革街講，呼籲11月16日的中央委員會否決不分區名單，希望黨中央能重提符合社會觀感、支持者的名單。

羅智強指出，這一分名單不但會讓國民黨的不分區立委掉2到4席，也會對國民黨的總統大選、區域立委選舉帶來負面衝撃。韓國瑜選情已備極艱辛，黨高層豈能趁著前方吃緊，而在後方緊吃？

羅智強指出，一夜靜坐，來自各地許多朋友都到現場加油打氣，靜坐會讓國民黨回心轉意、另提符合社會觀感的不分區名單嗎？他説，不知道，或者更誠實的説，他並不表樂觀。所以，他決定今晚舉辦改革街講，期待11月16日的中央委員會，能為國民黨的不分區名單把關，促使國民黨重提不分區。期盼國民黨回心轉意，勿成大禍。

羅智強昨晚在國民黨中央前靜坐，多位黨內人士、議員聲援。圖／取自羅智強臉書
羅智強昨晚在國民黨中央前靜坐，多位黨內人士、議員聲援。圖／取自羅智強臉書
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