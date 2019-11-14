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李佳芬論文被批 孫大千：這麼有空怎不研究小英論文？

2019-11-14 08:44聯合報 記者蔡佩芳／即時報導

有媒體整理網友對國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬碩士論文的感想，批評李佳芬論文像廢文，網友吐槽，內容像在寫遊記，看完好浪費寶貴生命。韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千反批，看不懂論文，就不要不懂裝懂，丟人現眼。真的這麼有時間，不如也花點心力去研究一下，蔡英文的論文究竟是真是假吧。

孫大千在臉書貼文，就算要黑李佳芬，也不用做到如此的「幼稚無下限」吧？

首先，許多研究生的論文研究題目，都是以自己的工作內容為主要的研究目標，因為這樣比較容易得到相關的資訊和數據。李佳芬用自己所辦的學校作為研究對象，到底又錯在哪裡了呢？

其次，李佳芬的論文主要在討論學生家長是如何認知維多利亞學校？而其中的一個認知就是「貴族學校」。這和李佳芬吹噓「維多利亞是貴族學校」又有什麼關連呢？

如果真的看不懂論文，就不要不懂裝懂，丟人現眼。如果是要修理攻擊李佳芬，那就堂堂正正，光明正大的來批評，不要故意玩弄文字遊戲，扭曲學術論文。真的這麼有時間，不如也花點心力去研究一下，蔡英文的論文究竟是真是假吧？

韓幕僚孫大千在臉書貼文為李佳芬論文護航。圖片翻攝孫大千臉書
韓幕僚孫大千在臉書貼文為李佳芬論文護航。圖片翻攝孫大千臉書
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韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千。報系資料照片。
韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千。報系資料照片。
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2020選舉韓國瑜李佳芬

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