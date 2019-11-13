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藍不分區立委成報恩名單？ 洪秀柱：盼吳敦義審慎評估

2019-11-13 23:50聯合報 記者周志豪／台北即時報導

國民黨不分區立委名單引發黨內反彈，前黨主席洪秀柱晚間在臉書上呼籲，名單既然尚未由中央委員會通過，黨主席吳敦義應本於權責，能審慎評估，做出最有利於整體選情決定，畢竟最終責任均要由黨主席來承擔。

洪秀柱表示，目前黨中央所公布的名單，雖不能說沒有專業或沒有形象，但平均年齡偏高，遺憾看不到太多青壯傑出一輩，外界也開始產生是否為報恩名單疑慮。

洪秀柱說，此次大選相當激烈，國民黨總統參選人韓國瑜雖具高人氣，然而對上挾國家資源與不斷運用媒體打擊政敵的民進黨總統參選人蔡英文，不分區的成敗對選情將扮演決定性的關鍵。

洪秀柱認為，此次立委選舉國會能否過半、名單能否為大選加分、黨整體形象能否符合社會觀感，這都反應著黨有無從過去失敗經驗記取教訓，讓人民真實感受到黨改變，並且與民進黨的政治分贓做出區隔。

國民黨前主席洪秀柱。圖／聯合報系資料照片
國民黨前主席洪秀柱。圖／聯合報系資料照片
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洪秀柱民進黨國民黨

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