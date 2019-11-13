蘇貞昌一番話 陳亭妃替游錫堃抱屈

2019-11-13 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／即時報導



民進黨立委陳亭妃。 聯合報系資料照片／記者林澔一攝影 分享 facebook 民進黨今天召開中執會，預計將通過不分區立委名單，但為了是否把行政院前院長游錫堃納入不分區立委，進而是下屆民進黨立法院長人選，行政院長蘇貞昌下午一番「真要提名什麼人物來當院長的話，應該擺在安全名單的邊緣」，引發外界踹側。

與游同屬正國會的立委陳亭妃，下午替游抱屈。她說，游錫堃早已不忮不求，黨中央想將游錫堃列入不分區，必然是有任務要交付給游，既然如此，就應該在排序上就應該要有「領頭羊」的功能，雖然還未看到不分區名單，但希望不要有外傳的情況發生。