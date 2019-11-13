蘇貞昌一番話 陳亭妃替游錫堃抱屈

相關新聞
謝龍介未列不分區前10網友抱屈 他回應：幫我拉票啦2019-11-13 17:42
邱毅進來陳以信踢出去 馬英九：黨內黨外都有很多意見2019-11-13 17:36
國民黨不分區名單公布 洪秀柱：遺憾看不到青壯一代2019-11-13 17:24
黃敬平：國民黨不分區青年、勞工、新住民呢？投不下2019-11-13 17:06
中市立委搶中間選票 聽民歌、藝文匯演、走唱音樂會2019-11-13 16:59
幕後！國民黨證實邱毅原本就列不分區第八 誰換了邱？2019-11-13 16:56
國民黨不分區再調排順 謝龍介前進到十一名2019-11-13 16:41
國民黨中常會 爭議聲中通過三十四席不分區提名名單2019-11-13 16:24
不分區立委名單曝光 藍議員看了嗆「心寒+吐血」2019-11-13 16:07
不分區卡游錫堃？蘇貞昌：要當立法院長應在安全邊緣2019-11-13 16:07
一邊一國行動黨擬列扁為不分區 陳致中：不知道、再問2019-11-13 16:03
不分區提名爭議未解 民進黨中執會休息至14日上午再舉行2019-11-13 15:59
洪慈庸再提楊瓊櫻應辭副市長 不應耗行政資源選立委2019-11-13 15:37
蘇貞昌反彈致不分區提名卡住？ 民進黨說「有違事實」2019-11-13 15:32
整理／國民黨、時代力量不分區立委提名出爐 誰是夢幻名單？2019-11-13 15:28
民進黨中執會延後召開 不分區立委名單能否通過有變數2019-11-13 15:27
一邊一國出招？擬提陳水扁列入不分區名單2019-11-13 15:16
反吳敦義列安全名單 中常委也要加入「靜坐夜諫」2019-11-13 15:15
放進不分區安全名單 謝龍介：感謝中央重視南部的艱困2019-11-13 15:13
國民黨區域立委完成提名 台中市3選區徵召楊瓊瓔2019-11-13 15:00
傳劉宥彤、蔡沁瑜列橘不分區 郭陣營未否認2019-11-13 14:37
國民黨不分區名單生變 吳敦義改第十、邱毅大黑馬2019-11-13 14:04
藍初步整合完畢 馬韓聯手攻蔡能源政策2019-11-13 13:57
挺吳派聚集黨中央支持列不分區 吳敦義感動得哭了2019-11-13 13:48
國民黨不分區立委名單底定 曾揚言「跳海」的他這麼說2019-11-13 13:48
不分區掀牌！國民黨拚獨立過半 小黨成關鍵2019-11-13 13:40
民進黨爭國會龍頭 蘇游等強棒入列2019-11-13 13:40
國民黨不分區 藍委無法接受：參選人腹背受敵2019-11-13 13:38
民進黨不分區／社運界：靠芒果乾撿槍 根本不需亮點2019-11-13 13:38
葉毓蘭不分區排首位 挺吳敦義列不分區2019-11-13 13:37
觀察站／國民黨過半沒把握 孤鳥吳卡到位又如何？2019-11-13 13:35
觀察站／民進黨陷強強之爭 派系先激戰2019-11-13 13:33
自打臉？黃國昌：列不分區 是有兩大原因2019-11-13 13:24
賴清德為賴惠員助選 蔡育輝批：讓鄉親失望了2019-11-13 13:22
民進黨不分區 社運人士：芒果乾撿槍 根本不需亮點2019-11-13 12:58
綁架韓粉不是謝龍介？蔡正元：是女台商要綁架韓粉2019-11-13 12:51
列時力不分區 小燈泡媽媽：促提升被害家屬訴訟參與等2019-11-13 12:43
國民黨不分區名單 林佳新：慘慘慘，希望黨中央三思2019-11-13 12:37
吳敦義列國民黨不分區第8 陳其邁：只有驚奇和一頭霧水2019-11-13 12:23
熱門文章
國民黨下屆34席不分區立委完整名單出爐 今常會通過2019-11-13 02:23
國民黨不分區名單生變 吳敦義改第十、邱毅大黑馬2019-11-13 14:04
謝龍介罵蔡英文「妓女」？ 他：別轉移蔡家炒地焦點2019-11-12 20:40
國民黨不分區名單 黃暐瀚：有綁架韓粉的感覺「爛透了」2019-11-13 09:29
挺吳派聚集黨中央支持列不分區 吳敦義感動得哭了2019-11-13 13:48
張善政爆料：李世光當經長時 辦公室包圍著紅衛兵2019-11-12 22:10
從一顆網球開始 王金平喬王人生 馬英九始終不懂2019-11-13 08:00
國民黨不分區底定 吳敦義入列排第八2019-11-12 18:56
國民黨不分區30名單全都露 人選「驚奇連連！」2019-11-13 00:08
票投小黨是浪費？ 扁痛批羅文嘉：傲慢囂張到極點2019-11-12 21:07
榮總沒來她記下 林濁水質疑：總統可以講這樣的話嗎？2019-11-12 21:02
接宋楚瑜競辦發言人 2理由讓于美人點頭2019-11-13 13:35
國民黨下屆不分區立委出爐 葉毓蘭、曾銘宗扛頭牌應戰2019-11-12 19:34
搭擋「廣告之母」余湘 宋楚瑜將第4度參選總統2019-11-13 10:40
民進黨不分區／蘇震清未入榜 一席留給蘇嘉全選院長2019-11-13 00:17
葉毓蘭列不分區第一 林昶佐：國民黨的價值是甚什麼？2019-11-13 08:57
正式宣布參選總統 宋楚瑜：2020是我的終局之戰2019-11-13 11:46
宋楚瑜參選總統全文／期待扮演獨孤求敗 已準備44年2019-11-13 12:04
新聞眼／向派系妥協的名單 選民埋單嗎？2019-11-13 00:28
幕後／黃國昌抱病穿梭 臨門一腳壓線敲定小燈泡媽媽2019-11-12 19:09
藍不分區今掀牌…吳敦義列第八超安全 劍指國會龍頭2019-11-13 00:03
藍綠是草包、菜包…宋參選總統是什麼？柯文哲這麼答2019-11-13 11:01
蔡賴配被韓酸是潘金蓮與武大郎搭擋 賴清德回應了2019-11-13 10:53
宋楚瑜參選總統 郭辦送禮：藍郭粉集中投親民黨2019-11-13 13:03
扁因為「這件事」砲打黨中央 批羅文嘉傲慢囂張到極點2019-11-13 02:25
美軍爆冷門！神盾巡洋艦再過台海 今年第9次2019-11-13 10:04
週刊爆黃瀞瑩男友曾和表特網紅交往 被讚「人生勝利組」2019-11-13 11:49
【即時短評】「主席報恩，席次下修」的國民黨不分區2019-11-13 12:07
國防部長首公開證實 共軍在我海峽中線部署海戰巡2019-11-13 10:16
國民黨不分區再調排順 謝龍介前進到十一名2019-11-13 16:41
選戰筆記／宋神掌再出手 藍綠誰傷2019-11-13 00:49
「廣告教母」任宋楚瑜副手 余湘：被十大政見打動2019-11-13 12:07
管碧玲批韓國瑜權貴 孫大千：每句話都像在說蔡英文2019-11-13 08:18
林俊憲估台南比去年選輕鬆 謝龍介：沒韓流還有洪流2019-11-13 07:52
烏鴉夜諫 羅智強：盼吳敦義主席勿成罪人2019-11-13 10:02
【長知識】刺針飛彈發射 彈尾為何噴出「塞子」？2019-11-12 18:09
徐永明：對黃國昌列不分區的攻擊 到我為止2019-11-13 02:55
國民黨不分區立委名單將出爐 朱營盼擺脫個人政治盤算2019-11-12 19:13
「謝謝」吳敦義 包正豪：徹底摧毀我的最後一絲寄望2019-11-13 10:48
感謝郭台銘 宋楚瑜：他退出後我才對參選起心動念2019-11-13 11:56
留言