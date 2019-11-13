謝龍介未列不分區前10網友抱屈 他回應：幫我拉票啦

2019-11-13 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／即時報導



國民黨不分區立委名單中被列為第12名的謝龍介今天表示，對於出這份名單相信黨中央已經做了全盤的考量，不僅是為了總統勝選也是為了立委過半，希望能夠在這份名單跟韓國瑜之間達到一個平衡，形成水幫魚、魚幫水的情況。

而針對昨天傳出的不分區名單吳敦義本來排在第8、但是今天公布的結果是排在第10，謝龍介表示，應該是大家的聲音，主席確實有聽到，但事實上主席排前還是排後，是有不同的戰略考量，而且未來的立法院院長布局，國民黨一定要能夠過半，也才能有其他的打算。

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謝龍介表示，名單可能並不能讓所有人都滿意，但是相信黨中央已經考慮到了專業、區域 、戰鬥力等各方面的平衡，特別是國民黨過去在雲林以南比較弱，但這次不分區的提名當中，台南、嘉義等都有兼顧到，看出黨中央對南部的重視。

他表示，這份名單最大的考量點，應該是要讓韓國瑜與國民黨相輔相成，韓國瑜跟庶民比較接近，這些人過去或許不支持國民黨，應該要能夠爭取到政黨票的認同，而支持國民黨的人也應該要把票轉移給韓國瑜，才能魚幫水水幫魚。