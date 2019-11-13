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港警進入香港大學 馬英九：非常擔心 要尊重校園自主

2019-11-13 17:32聯合報 記者劉宛琳／台北即時報導

反送中」事件持續延燒，昨天發生港警衝進香港大學中鎮壓。前總統馬英九表示，不管是什麼樣的抗爭，都不該推翻法治這項寶貴的傳統，要尊重校園自主。

馬英九說，他非常擔心香港的情況，據他所知，是香港大學已經跟法院申請禁制令，禁止警察進入香港校園。他重申，香港的寶貴傳統就是法治，不管是什麼樣的抗爭，都不該推翻這項寶貴傳統，要尊重校園自主，這點非常重要。

反送中香港禁蒙面法

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