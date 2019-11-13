港警進入香港大學 馬英九：非常擔心 要尊重校園自主

相關新聞
反送中爆嚴重衝突 駐港代表處今晚助126港中大台生返國2019-11-13 17:46
金融時報社論：港府已失去政權合法性2019-11-13 14:57
港大學烽火連天 台灣學生號召連署譴責港警武力行為2019-11-13 16:35
安全考量 香港教育局宣布14日全港停課2019-11-13 14:46
香港校園成戰場 陸委會籲港府和各校確保台生安全2019-11-13 16:42
香港暴力升級 美議員促參議院就香港法案表決2019-11-13 16:31
港警強闖中大 大專學界發聲明：魔警屠城2019-11-13 16:17
港警催淚彈轟城大 傳下令「射擊頭部」2019-11-13 16:16
影／美參院外委會主席：國會密切關注香港情勢2019-11-13 14:26
校園變戰場！港中大申請禁制令 警無搜查令禁入2019-11-13 13:59
香港警民衝突惡化 林飛帆：六四屠殺翻版2019-11-13 13:17
蔡總統籲國際社會撐香港 並籲港府「懸崖勒馬」2019-11-13 13:14
香港大學衝突中像戰場 台灣學生被關宿舍快斷糧2019-11-13 12:55
中大惡戰，英《金融時報》：港府已失去統治正當性2019-11-13 12:50
「有大陸身分證才可上船」傳港水警協助中大陸生撤離2019-11-13 12:19
香港14所大專院校學生會聯合聲明：與中大共存亡2019-11-13 11:54
蘇貞昌批港府：用槍捍衛的政權 終會被人民終結2019-11-13 11:40
陸國台辦要民進黨：縮回伸向香港的黑手2019-11-13 11:29
校園淪戰場 副教授痛心斥港警：為何要發瘋搞學生？2019-11-13 10:59
香港中大烽火蔓延 港媒稱60餘人受傷2019-11-13 10:10
美參院推動香港人權與民主法案 今討論法案時程2019-11-13 09:49
環時：港暴徒肆虐之地離深圳武警部隊車程很短2019-11-13 09:41
港中文大學申請禁制令 限制警方無搜查令不得進入校園2019-11-13 09:14
香港中大校長段祟智中催淚煙 港警：出動水炮車為幫同袍撤離2019-11-13 08:45
憂港中大成精神堡壘 前校長到場盼勸離示威者2019-11-13 01:17
強闖中大 港大專學界發聲明批魔警屠城2019-11-13 01:15
港警強攻 火光、濃煙…中大淪戰場2019-11-13 00:28
民進黨譴責港警暴行 呼籲全球國家聲援香港2019-11-13 00:13
港衝突再升／陸開嗆：英美偽善2019-11-12 23:54
港衝突再升／英憂心：情勢嚴重激化2019-11-12 23:54
港衝突再升／美關切：警民保持克制2019-11-12 23:54
港衝突再升／陸學者：現實將迫北京下決心2019-11-12 23:54
衝突再升 香港進入全面攬炒？2019-11-12 23:54
港衝突再升／香港政要疾呼：區選舉不能延2019-11-12 23:54
中大整晚槍聲不斷 前校長沈祖堯到場與示威者對話2019-11-12 22:55
港警出動水炮車噴學生 中大示威者擲汽油彈反擊2019-11-12 22:30
香港「私了」事件不斷 議員憂香港踏上不歸路2019-11-12 21:58
反送中／中大學生頭部中彈倒地 失去意識2019-11-12 21:38
香港中大老師稱校長段崇智 中催淚彈撤離2019-11-12 21:33
熱門文章
浙江驚現3公尺怪魚 專家鑑定是一級國寶：已存在2.3億年2019-11-12 22:04
反送中／中大學生頭部中彈倒地 失去意識2019-11-12 21:38
港中文大學申請禁制令 限制警方無搜查令不得進入校園2019-11-13 09:14
香港大學衝突中像戰場 台灣學生被關宿舍快斷糧2019-11-13 12:55
中大整晚槍聲不斷 前校長沈祖堯到場與示威者對話2019-11-12 22:55
香港「私了」事件不斷 議員憂香港踏上不歸路2019-11-12 21:58
港警強攻 火光、濃煙…中大淪戰場2019-11-13 00:28
安全考量 香港教育局宣布14日全港停課2019-11-13 14:46
校園淪戰場 副教授痛心斥港警：為何要發瘋搞學生？2019-11-13 10:59
香港中大校長段祟智中催淚煙 港警：出動水炮車為幫同袍撤離2019-11-13 08:45
反送中／校園幾乎成戰場！ 香港3所大學宣布明停課2019-11-12 20:00
衝突再升 香港進入全面攬炒？2019-11-12 23:54
港警持續近距離開槍 日參議員：中國人權怎麼了？2019-11-12 18:15
香港交通遭嚴重破壞近乎癱瘓 13日可彈性上課、上班2019-11-13 08:47
獨裁、人權遭大陸刪文 史諾登宣布將公布新書敏感內容2019-11-12 21:23
「有大陸身分證才可上船」傳港水警協助中大陸生撤離2019-11-13 12:19
民進黨譴責港警暴行 呼籲全球國家聲援香港2019-11-13 00:13
國台辦證實：施正屏、蔡金樹、李孟居遭有關部門審查2019-11-13 11:19
港警遭沙田示威者包圍 警員逃離、車被焚毀2019-11-12 21:00
香港中大老師稱校長段崇智 中催淚彈撤離2019-11-12 21:33
港警出動水炮車噴學生 中大示威者擲汽油彈反擊2019-11-12 22:30
廁所也能造假！大陸民宿平台暗藏危機2019-11-12 21:01
憂港中大成精神堡壘 前校長到場盼勸離示威者2019-11-13 01:17
美官員譴責港警暴力 陸：你們自己的警察如何處置的？2019-11-12 18:26
金融時報社論：港府已失去政權合法性2019-11-13 14:57
港警於中大發射橡膠子彈 多名學生受傷2019-11-12 20:36
強闖中大 港大專學界發聲明批魔警屠城2019-11-13 01:15
中大校長段崇智與警方談判 建議警方退離2019-11-12 20:07
情勢緊張？深圳共青團宣布 為香港陸生提供7天免費住宿2019-11-13 10:16
陸國台辦：台民航局明確拒絕延長2020春節加班機時間2019-11-13 11:10
施放催淚彈、防暴彈 港警在中環強力清場2019-11-12 20:29
香港14所大專院校學生會聯合聲明：與中大共存亡2019-11-13 11:54
陸官媒總編再開砲！ 嗆反送中示威者囂張不了多久2019-11-12 19:11
東航深圳飛上海班機 萬米高空急降至3千米2019-11-12 20:24
留言