不分區提名 國民黨認有專業、論述、區域平衡六大特色
2019-11-13 17:06
聯合報 本報記者／王寓中
國民黨中常會下午在爭議聲中通過三十四席不分區立委名單，名單及排序在常會前、後，再進行兩次調整更動，最後才經中常會討論通過。
國民黨會後發布新聞稿表示，下午中常會經過熱烈討論，通過第十屆不分區及僑居國外國民立法委員候選人名單，將提報16日第二十屆中央委員會第三次全體會議行使同意權。
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國民黨指出，此屆不分區立委名單具有六大特色，包括：一、具備專業素養，例如：財經、醫療、大數據等；二、政策論述力，捍衛國民黨政策主張；三、具有區域平衡性，尤其是國民黨「淪陷區」，藉此長期紮根，企盼在不久的將來可以藍天重現。
國民黨表示，四是具有功能性，展現黨對於各族群的重視；五、對黨有特殊貢獻者；第六是黨主席吳敦義入列第十名，帶領大家衝刺國會席次。
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