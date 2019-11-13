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整理／國民黨、時代力量不分區立委提名出爐 誰是夢幻名單？

國民黨不分區名單生變 吳敦義改第十、邱毅大黑馬

民進黨不分區立委提名名單難產明天再確定

2019-11-13 16:12攝影中心 記者黃義書／台北即時報導

民進黨下午舉行中執會原本要通過34名不分區立委提名名單，但延後一個半小時再舉行的中執會，在開會不到一個小時，主席就宣布休息到明天上午十一時三十分再開會。由民進黨發言人吳濬彥向外宣布，中執會延後開會的消息，待「不分區立委提名作業完成」，繼續舉行中執會，再討論不分區立委名單。

民進黨發言人吳濬彥向外宣布，中執會延後開會的消息，待「不分區立委提名作業完成」，...
民進黨發言人吳濬彥向外宣布，中執會延後開會的消息，待「不分區立委提名作業完成」，繼續舉行中執會，再討論不分區立委名單。記者黃義書／攝影
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民進黨發言人吳濬彥向外宣布，中執會延後開會的消息，待「不分區立委提名作業完成」，...
民進黨發言人吳濬彥向外宣布，中執會延後開會的消息，待「不分區立委提名作業完成」，繼續舉行中執會，再討論不分區立委名單。記者黃義書／攝影
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不分區立委民進黨

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