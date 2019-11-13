全台最大警消社宅明年動工 蔡英文：替父母照顧警消同仁
內政部與國家住都中心合作，在新北市中和區保二總隊基地打造警消社會住宅，為全台規模最大的警消專案社宅基地，將在明年動工，今天在保二基地舉辦專案說明會，蔡英文致詞時表示，這段時間以來警察同仁真的很辛苦，社會上有許多事情都要警察處理，讓人難過的是，有英勇的同仁傷亡，所以他向內政部指示，針對警消社會住宅、裝備、服裝等方面加速來做。
蔡英文表示，很多民眾的子女也是警消人員，他們也都很關切在執勤時的安全，更在意子女出外，不在自己的家鄉，到其他地方去執勤時，生活是不是受到好的照顧，她常有機會跟警消同仁坐下來談一談，更多的機會，碰到的都是父母，他們對年輕警消同仁在執勤時的安全及生活，都表達了很多的意見跟關切。政府當然要替這些父母來照顧警消同仁，同時也要確保警消同仁執勤的安全。
蔡英文指出，更重要的是今天的警消社宅及廳舍都更專案，花敬群跟她說，剛開始規劃這件事情時，很多的警消同仁都不太敢相信這會是真的，但是今天，已經把計畫做出來了，並且時程表也訂出來了。期盼花敬群能夠再加把勁，讓整個方案能夠加速進行。
蔡英文表示，身為新北市民，新北市是最需要都更、社宅的地方，很高興侯友宜拍胸脯保證全力來做，期許中央與地方能建立起一個共同合作的典範、做出照顧人民以及警消同仁最好的方案，讓民眾都能感受得到，政府體諒人民需求的用心。
談及警消同仁社會住宅的構想，蔡英文說，之前訪視幾間已經完工的社會住宅，在參訪時她想到，如果社宅住著一些警察同仁，住在裡面的住戶，應該會感覺住在這裡很安全，因為警察就住我家。所以請花敬群研議社宅提供比例給警消，徐國勇還更有企圖心加碼，所以有警消專屬的社會住宅，未來將針對不同部門需求，提供專案性社宅，也針對學生在校住宿的需求研究相關專案。
蔡英文表示，都會地區對社會住宅的需求也非常大。都更是很多人想做、但自己沒辦法做，一群人也無法完成，必須以政府的能量，把結構、執行體系做出來，才能完成都更。執行部門的決心跟魄力是很重要的。侯友宜展現出來的決心，也是對新北市未來的都更寄予厚望最大、最重要的信心來源。
蔡英文說，在有特別需要的地方、對特別需要的人，政府為他們做專案社會住宅。希望這種模式可以持續適用下去，是政府體現居住正義很重要的一環，也是照顧人民非常重要的方案。蔡英文表示，在北、中、南三地，都會開始各式各樣的社會住宅方案，比照林口社宅結合新創園區的模式，讓社會住宅連同青創基地一起規劃，引進國際級的孵化器、加速器，做年輕人最好的「起家厝」。
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